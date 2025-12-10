Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Γυμναστική express: Η ρουτίνα των 5 λεπτών που δίνει ενέργεια όλη τη μέρα
Μυστικό 10 Δεκεμβρίου 2025

Γυμναστική express: Η ρουτίνα των 5 λεπτών που δίνει ενέργεια όλη τη μέρα

Μια γρήγορη και αποτελεσματική πεντάλεπτη γυμναστική που χωράει σε κάθε πρόγραμμα.

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Spotlight

Έχετε πιθανώς ακούσει ότι η καλύτερη ώρα για γυμναστική είναι νωρίς το πρωί, ιδανικά πριν την δουλειά ώστε να μην αναβάλλετε την προπόνησή σας.

Κι ενώ πρωινές προπονήσεις είναι σίγουρα ευεργετικές, δεν ταιριάζουν σε κάθε πρόγραμμα και αθλούμενο. Επιπλέον, δεν χρειάζεστε εξαντλητικές προπονήσεις 60 λεπτών στο γυμναστήριο για να επωφεληθείτε.

Ακόμα και οι σύντομες ρουτίνες (όταν γίνονται με συνέπεια) μπορούν να δυναμώσουν τους μύες, να ενισχύσουν υγιή μοτίβα κίνησης και να κάνουν την τακτική προπόνηση την νέα σας καλή συνήθεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς, σύμφωνα με μελέτες, μετά τα 50, η συνέπεια στην άσκηση γίνεται ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την υγιή γήρανση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μια ρουτίνα πέντε λεπτών δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια πλήρη προπόνηση ενδυνάμωσης. Παρά ταύτα σύντομες, συνεπείς απογευματινές προπονήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της μυϊκής δραστηριότητας, της κινητικότητας των αρθρώσεων και στην ενίσχυση της συνήθειας της προπόνησης.

Η ρουτίνα των 5′ που κάνει τη γυμναστική πιο εύκολη

Με άλλα λόγια, ακόμα και αν είστε εξαντλημένοι στο τέλος της ημέρας, αυτά τα λίγα λεπτά άσκησης αξίζουν τον κόπο, καθώς διατηρούν το σώμα σας ενεργό και σας βοηθούν να παραμείνετε συνεπείς με τη γυμναστική σας. Η ακόλουθη πεντάλεπτη βραδινή ρουτίνα εναλλάσσεται μεταξύ πέντε κινήσεων για 30 δευτερόλεπτα η καθεμία, με 15 έως 30 δευτερόλεπτα μεταξύ των μεταβάσεων, για συνολικά πέντε λεπτά.

1. Γέφυρα

Η γέφυρα ενεργοποιεί τους γλουτούς και τους οπίσθιους μηριαίους μυς, οι οποίοι μετά από μια κουραστική μέρα καθιστικής εργασίας συχνά υπολειτουργούν και μπορούν να συμβάλουν στον πόνο στην μέση, στην αδυναμία των ισχίων και στην κακή στάση του σώματος.

Για να την κάνετε:

  • Ξαπλώστε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και τα πόδια επίπεδα στο πάτωμα.
  • Πιέστε με τις φτέρνες και σηκώστε τους γοφούς μέχρι το σώμα σας να σχηματίσει μια ευθεία γραμμή από τους ώμους μέχρι τα γόνατα.
  • Κρατήστε για λίγο στην κορυφή και κατόπιν κατεβείτε με την κίνηση να είναι ελεγχόμενη.
  • Συνεχίστε για 30 δευτερόλεπτα.

2. Bird dog

Το bird dog είναι μια άσκηση σταθερότητας του κορμού που συνιστάται για τη μείωση του πόνου στην μέση, καθώς ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ των σταθεροποιητών της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, αυτή η άσκηση βοηθά στην ενδυνάμωση των μυών του κορμού που προστατεύουν τη σπονδυλική στήλη και βελτιώνουν την ισορροπία, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή γήρανση και τη μακροζωία.

Για να την κάνετε:

  • Γονατίστε και στηριχτείτε στα χέρια σας.
  • Τεντώστε το ένα χέρι προς τα εμπρός και το αντίθετο πόδι προς τα πίσω.
  • Κρατήστε τη θέση για λίγο και μετά επιστρέψτε στην αρχική θέση.
  • Αλλάξτε πλευρά και συνεχίστε να εναλλάσσετε για 30 δευτερόλεπτα.

3. Κάθισμα στον τοίχο

Το κάθισμα στον τοίχο πρόκειται για μια ισομετρική άσκηση (όπου διατηρείτε μια συγκεκριμένη θέση χωρίς να κινείστε) που ενεργοποιεί τους τετρακέφαλους, τους γλουτούς και τον κορμό χωρίς να απαιτεί κίνηση που καταπονεί τις πονεμένες ή δύσκαμπτες αρθρώσεις. Αυτή η άσκηση ενισχύει επίσης την αντοχή των μυών, βελτιώνει τον έλεγχο των αρθρώσεων και ενισχύει τη σωστή ευθυγράμμιση για καθημερινές δραστηριότητες όπως η κατάκλιση, η ανάβαση σκαλοπατιών.

Για να το κάνετε:

  • Σταθείτε με την πλάτη σας στον τοίχο και γλιστρήστε προς τα κάτω μέχρι τα γόνατά σας να λυγίσουν σε μια άνετη γωνία.
  • Κρατήστε τη θέση για 15 έως 20 δευτερόλεπτα.
  • Σταθείτε για λίγο για να επαναφέρετε τη θέση σας και επαναλάβετε μέχρι να τελειώσουν τα 30 δευτερόλεπτα.

4. Γυμναστική με αγγελάκια στον τοίχο

Μετά από τις πολλές ώρες που περνάμε καθισμένοι στη δουλειά, στο σπίτι ή και στο αυτοκίνητο, μπορεί να νιώσουμε ενόχληση στους ώμους και το άνω μέρος της πλάτης. Αυτή η άσκηση συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της δυσκαμψίας, ενισχύοντας τους μυς του άνω μέρους της πλάτης και βελτιώνοντας την κινητικότητα των ώμων.

Για να τα κάνετε:

  • Σταθείτε με την πλάτη σας στον τοίχο, τους αγκώνες λυγισμένους και τα χέρια σας υψωμένα στο ύψος των ώμων.
  • Σύρετε τα χέρια σας προς τα πάνω στον τοίχο όσο πιο ψηλά μπορείτε άνετα.
  • Επιστρέψτε στην αρχική θέση.
  • Συνεχίστε αργά για 30 δευτερόλεπτα.

5. Σανίδα με αγγίγματα στον ώμο

Η σανίδα με αγγίγματα στους ώμους πρόκειται για μια άσκηση σταθερότητας για όλο το σώμα που βελτιώνει τη δύναμη, την ισορροπία και τη σταθερότητα του κορμού.

Για να την κάνετε:

  • Ξεκινήστε σε θέση σανίδα με τα χέρια σας (είτε στο πάτωμα είτε σε υπερυψωμένη θέση).
  • Ανοίξτε ελαφρώς τα πόδια σας για καλύτερη ισορροπία.
  • Αγγίξτε με το ένα χέρι τον αντίθετο ώμο.
  • Αλλάξτε πλευρά και συνεχίστε να εναλλάσσετε για 30 δευτερόλεπτα.

* Πηγή: Vita

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

