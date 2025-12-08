Δεν θέλει κόπο: 20 λεπτά περπάτημα την μέρα κάνουν τη διαφορά

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ένα εκπληκτικό εύρημα. Το να ενσωματώσουμε περισσότερο περπάτημα στις καθημερινές μας μετακινήσεις μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας, χωρίς να προσθέτει επιπλέον χρόνο στη διαδρομή μας ή να ξεκινάμε νωρίτερα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Public Health, ανέλυσε πιθανά δρομολόγια μετακίνησης για πάνω από 2.100 εργαζομένους που πήγαιναν στη δουλειά τους.

Αυξάνοντας τα όρια περπατήματος στον σχεδιασμό διαδρομών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν με επιπλέον εννέα λεπτά περπατήματος, χωρίς να αυξηθεί ο συνολικός χρόνος μετακίνησής τους. «Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να φύγετε από το σπίτι την ίδια ώρα, να φτάσετε στη δουλειά την ίδια ώρα και να περπατήσετε περισσότερο στη διαδρομή σας», δηλώνουν οι επικεφαλής.

Περισσότερο περπάτημα και οφέλη

Όταν δεν ασκούμαστε, οι επιπτώσεις στην υγεία είναι σημαντικές. Ένας γρήγορος 20λεπτος περίπατος την ημέρα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25%. Το να ενσωματωθεί στην καθημερινή μετακίνηση μπορεί λοιπόν να αποτελέσει έναν πρακτικό και βιώσιμο τρόπο αύξησης της φυσικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα για άτομα με φορτωμένο πρόγραμμα.

Το να περπατάμε γενικότερα, προσφέρει πολλά οφέλη, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Συμβάλλει, επίσης, στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών, ενισχύει την καύση θερμίδων, βελτιώνει την διάθεση ενώ μπορεί ακόμα και να παρατείνει την ζωή.

Επιπλέον, αποτελεί μια ευεργετική άσκηση που βελτιώνει την οστική πυκνότητα και τη γενική υγεία των οστών, ενισχύοντας τα οστά στα πόδια και τους γοφούς, επιβραδύνοντας την οστική απώλεια και μειώνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων. Παράλληλα, ενισχύει τον συντονισμό και την ισορροπία, που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ατυχημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς, μεγαλώνοντας.

Είναι μια μορφή αερόβιας άσκησης, που αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό και, με την πάροδο του χρόνου, θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του κίνδυνου καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς μειώνει την αρτηριακή πίεση.

Αλλάζοντας τις συνήθειες πλοήγησης των μετακινούμενων

Η εν λόγω μελέτη εξέτασε την αντικατάσταση της προεπιλεγμένης επιλογής «λιγότερο περπάτημα» στις εφαρμογές πλοήγησης, με την επιλογή «περισσότερο περπάτημα». Η ομάδα διαπίστωσε ότι, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται συνήθως, η αύξηση του περπατήματος δεν αυξάνει απαραίτητα τον χρόνο μετακίνησης και σε ορισμένες περιπτώσεις τον μειώνει κιόλας.

Με μικρές αλλαγές στον τρόπο που σχεδιάζουμε τις καθημερινές διαδρομές μας, μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλα οφέλη για την υγεία, χωρίς καν να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας!

Υπάρχει σωστός τρόπος να περπατάμε;

Η απάντηση είναι ναι. Η σωστή βάδιση είναι μια συντονισμένη, πλήρης σωματική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό; Αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα. Από την προσγείωση της φτέρνας και των δακτύλων. Από την ενεργοποίηση των γλουτών και τη σταθεροποίηση από τον πυρήνα. Από την ελαφριά περιστροφή του θώρακα και των γοφών σε συντονισμό με την εναλλαγή χεριών και ποδιών. Αυτό όχι μόνο μας κινεί αποτελεσματικά, αλλά και κατανέμει το βάρος ισομερώς.

* Πηγή: Vita