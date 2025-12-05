Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
Προπονήσεις: Γιατί είναι πιο δύσκολες τον χειμώνα;
Vita 05 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Προπονήσεις: Γιατί είναι πιο δύσκολες τον χειμώνα;

Όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει, παράλληλα πέφτει κα η διάθεσή μας για προπονήσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Ο Δεκέμβριος αρχίζει να φέρνει μαζί του τις κρύες μέρες και την ακόμη λιγότερη ηλιοφάνεια. Ενώ η εποχή των γιορτών μπορεί να μας προκαλέσει ενθουσιασμό και ευτυχία, είναι επίσης η περίοδος όπου πολλοί άνθρωποι τείνουν να μειώνουν τις καθημερινές προπονήσεις τους. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες της εποχής αυτής επηρεάζουν το σώμα και το μυαλό μας, φέρνοντας αρκετές προκλήσεις στο πρόγραμμα άσκησής μας. Αλλά γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραμείνουμε δραστήριοι τον χειμώνα;

Η εξήγηση είναι απλή: το σώμα μας χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του όταν κάνει κρύο, και οι μύες μας μπορεί να μην ανταποκρίνονται τόσο αποτελεσματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, το χειμώνα, οι ορμόνες που επηρεάζουν τη διάθεση, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, επηρεάζονται αρνητικά, και αυτό μπορεί να μειώσει τη διάθεσή μας για φυσική δραστηριότητα.

Η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή και η άσκηση

Η Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (SAD), η οποία επηρεάζει πολλούς ανθρώπους κατά τους χειμερινούς μήνες, έχει συνδεθεί με μειωμένη ενέργεια και διάθεση. Τα άτομα που πάσχουν από SAD συχνά αισθάνονται καταβεβλημένα και απογοητευμένα, πράγμα που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την άσκηση. Μάλιστα, οι χαμηλότερες τιμές της βιταμίνης D, η οποία σχετίζεται με την υγεία των οστών, των μυών και των δοντιών, είναι συχνές το χειμώνα λόγω της έλλειψης ηλιακής ακτινοβολίας.

Η βιταμίνη D έχει επίσης σημαντική επίδραση στην ψυχική υγεία, και η έλλειψή της μπορεί να κάνει την αντοχή μας στη γυμναστική ακόμα πιο δύσκολη.

Πώς το κρύο επηρεάζει το σώμα και την απόδοσή μας

Πέρα από την ψυχολογική διάσταση, το κρύο μπορεί να έχει φυσική επίδραση στο σώμα. Οι μύες, όπως αναφέρουν έρευνες, τείνουν να σφίγγονται περισσότερο όταν έχει κρύο, κάτι που μπορεί να μειώσει την απόδοση και να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών. Όταν ασκούμαστε σε χαμηλές θερμοκρασίες, απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να ζεστάνουμε το σώμα, και συχνά η απόδοσή μας μπορεί να μειωθεί.

Μια έρευνα επισήμανε ότι οι άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν ποδήλατο σε εξωτερικό χώρο με κρύο, παρουσίασαν μείωση στην απόδοσή τους κατά 30%. Επομένως, η άσκηση σε κρύες συνθήκες απαιτεί μεγαλύτερη προετοιμασία και ζέσταμα, και ακόμα και τότε οι επιδόσεις μας δεν θα είναι οι ίδιες με το καλοκαίρι.

Πώς να μείνετε δραστήριοι τον χειμώνα

  • Μετατρέψτε την άσκηση σε χρόνο για τον εαυτό σας

Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι μια υποχρέωση. Δείτε την ως έναν τρόπο να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και να φροντίσετε το σώμα και το μυαλό σας. Αντί να σκεφτείτε τη γυμναστική ως βάρος, κάντε την έναν τρόπο χαλάρωσης και αυτοφροντίδας, γιατί αυτό είναι.

  • Ανακαλύψτε εναλλακτικές

Όταν ο καιρός είναι πολύ κρύος, ίσως είναι καλύτερο να γυμναστείτε σε κλειστό χώρο. Γυμναστήρια, studio γιόγκα ή ακόμα και online προγράμματα προπόνησης μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε σε φόρμα χωρίς να ανησυχείτε για το κρύο.

Επίσης, αν δεν μπορείτε να ασκηθείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω του κρύου, δοκιμάστε να κάνετε σύντομες προπονήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η γυμναστική το πρωί ή το μεσημέρι μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ενέργειας και να σας προετοιμάσει για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ημέρας.

  • Αναζητήστε κοινωνική υποστήριξη

Η άσκηση με φίλους ή σε ομάδες μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας και να προσφέρει κίνητρο. Ειδικά το χειμώνα, η κοινωνική στήριξη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να παραμείνετε δραστήριοι.

  • Κρατήστε το σώμα σας ζεστό

Φοράτε κατάλληλα ρούχα για τη γυμναστική στο κρύο και φροντίστε να κάνετε ένα καλό ζέσταμα πριν την άσκηση. Όταν το σώμα είναι ζεστό, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών και η απόδοσή σας βελτιώνεται.

  • Ανταμείψτε τον εαυτό σας

Βραβεύστε τον εαυτό σας κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια προπόνηση. Αυτό μπορεί να είναι μια μικρή απόλαυση, όπως μια ζεστή κούπα καφέ ή ένα χαλαρωτικό ντους. Αυτές οι μικρές ανταμοιβές ενισχύουν τη θετική σύνδεση με την άσκηση.

* Πηγή: Vita

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Economy
Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
Για 200.000 πολίτες 05.12.25

Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Σήμερα η «μητέρα των μαχών»

Συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών - Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Καλά κρατεί η κόντρα του προέδρου της La Liga Χαβιέρ Τεμπάς με το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών για την αποχή των 15 δευτερολέπτων

Βάιος Μπαλάφας
Απόρρητο