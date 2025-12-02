Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
H αρχαία πολεμική τεχνική που τα βάζει με την αϋπνία
Κινέζικη τεχνική 02 Δεκεμβρίου 2025

H αρχαία πολεμική τεχνική που τα βάζει με την αϋπνία

Σύμφωνα με έρευνα, το Τάι Τσι φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπίσει την αϋπνία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Σε σχετική έρευνα για την άσκηση και την αϋπνία, επιστήμονες από το Χονγκ Κονγκ διαπίστωσαν ότι το Τάι Τσι ήταν αποτελεσματικό ως προς τη μείωση της σοβαρότητας του εν λόγω προβλήματος μακροπρόθεσμα. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα που αξιολόγησαν 200 ενήλικες με αϋπνία, έδειξαν ότι μετά από 15 μήνες, το Τάι Τσι ήταν εξίσου ωφέλιμο με άλλες θεραπευτικές μεθόδους για την αϋπνία. Παράλληλα, η εξάσκησή του βελτίωσε την ποιότητα της ζωής, την ψυχική υγεία και τα συνολικά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι η μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό BMJ, «υποστηρίζει τη χρήση του Τάι Τσι ως εναλλακτική προσέγγιση για την μακροπρόθεσμη διαχείριση της χρόνιας αϋπνίας σε μεσήλικες και ηλικιωμένους ενήλικες».

Τάι Τσι και αϋπνία – Λεπτομέρειες της έρευνας

Οι συμμετέχοντες της μελέτης ήταν ηλικίας 50 ετών και άνω και είχαν χρόνια αϋπνία. Οι ίδιοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: κάποιοι παρακολούθησαν μαθήματα Τάι Τσι ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν σε συνεδρίες ψυχοθεραπείας (Cognitive Behavioral Therapy, δηλαδή Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία) διάρκειας μίας ώρας, δύο φορές την εβδομάδα, για συνολικά 24 συνεδρίες — περίπου τρεις μήνες.

Η CBT είναι η βασική μέθοδος που συνιστά το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας) για τη διαχείριση της σοβαρής αϋπνίας και θεωρείται μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μη φαρμακευτική προσέγγιση.

Κανένα άτομο δεν υπέφερε από άλλες χρόνιες παθήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον ύπνο. Επιπλέον, δεν συμμετείχαν σε προγράμματα άσκησης, δεν είχαν λάβει προηγουμένως CBT και δεν εργάζονταν σε βάρδιες.

Οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν τα συμπτώματά τους, όπως δυσκολία στην έναρξη και τη διατήρηση του ύπνου, ξυπνήματα πολύ νωρίς και αδυναμία επαναφοράς στον ύπνο, καθώς και τις επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή.

Μετά από τρεις μήνες, η ομάδα του Τάι Τσι παρουσίασε μείωση 6,67 μονάδων στον Δείκτη Σοβαρότητας της Αϋπνίας, ενώ η ομάδα CBT κατέγραψε μείωση 11,19 μονάδων.

Ωστόσο, μετά την παρακολούθηση των συμμετεχόντων για 15 μήνες, οι μειώσεις στις ομάδες Τάι Τσι και CBT ήταν 9,51 και 10,18 μονάδες, αντίστοιχα.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι το Τάι Τσι είχε συγκρίσιμα οφέλη και σε άλλους τομείς, όπως η ποιότητα της ζωής, η ψυχική υγεία και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Οι συγγραφείς παραδέχτηκαν ότι κάποιοι συμμετέχοντες ενδέχεται να συνέχισαν το Τάι Τσι μετά την τριμηνιαία παρέμβαση, κάτι που μπορεί να επηρέασε τα αποτελέσματα.

Όμως πρόσθεσαν:

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι το Τάι Τσι μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της σοβαρότητας της αϋπνίας μετά από μια τριμηνιαία παρέμβαση, ενώ η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του δεν υστερεί σε σχέση με την CBT, τη μέθοδο αναφοράς για τη χρόνια αϋπνία.»

Οι ερευνητές τόνισαν ότι, παρόλο που απαιτείται περαιτέρω έρευνα, τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς, που συχνά βλέπουν ασθενείς με αϋπνία, να ενημερώνουν για το ποιες περαιτέρω εναλλακτικές θεραπείες είναι διαθέσιμες για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους.

* Πηγή: Vita

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
