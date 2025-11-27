Οι τρεις στάσεις στη yoga που «διώχνουν» την αϋπνία

Αν έχετε την τάση να δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, πιθανότατα έχετε δοκιμάσει διάφορες συμβουλές και μυστικά που υπόσχονται καλύτερο ύπνο. Αν όμως, ακόμα δεν τα έχετε καταφέρει, ίσως έχει έρθει η στιγμή απλοποιήσετε τη ρουτίνα σας πριν τον ύπνο και να στραφείτε στη yoga.

Υπάρχουν μερικές στάσεις που προάγουν την βαθύτερη χαλάρωση νου – σώματος και ως εκ τούτου μπορούν να σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα, η yoga μπορεί να σας βοηθήσει με δύο τρόπους: Σας βοηθά να χαλαρώσετε, αφενός εκτονώνοντας την σωματική ένταση και αφετέρου προάγοντας την ηρεμία του νου.

Η yoga περιλαμβάνει στοιχεία συνειδητότητας, αλλά είναι επίσης μια πρακτική που είναι γνωστή ότι συμβάλλει στην ανακούφιση του στρες μέσω της αναπνοής και της εκτέλεσης συγκεκριμένων στάσεων.

Πώς συνδέονται yoga και ύπνος;

Μάλιστα, μελέτες υποδεικνύουν ότι η ενασχόληση με τη yoga θα μπορούσε να συμβάλλει σε μειωμένα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Η έκταση της μείωσης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες, όπως η συχνότητα και η ένταση της πρακτικής. Ωστόσο, η ευεργετική της δράση παραμένει.

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό για τον ύπνο σας; Τα επίπεδα κορτιζόλης έχουν σημαντική επίδραση στα πρότυπα ύπνου. Τα υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης συχνά σχετίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία να αποκοιμηθούμε αλλά και με συχνότερες αφυπνίσεις. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, αναφέρει ότι η καθημερινή πρακτική της yoga φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά τα συμπτώματα της αϋπνίας.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πρακτική της yoga μπορεί να προσφέρει πιθανά οφέλη για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

3 στάσεις για όνειρα γλυκά

Την επόμενη φορά που θα δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε αυτές τις στάσεις λίγο πριν ξαπλώσετε για να χαλαρώσετε. Μπορείτε να τις κάνετε όλες σε μια σειρά, αν θέλετε, ή να διαλέξετε μερικές που σας κάνουν να νιώθετε καλά εκείνη τη στιγμή.

Στάση του παιδιού με υποστήριξη

Ξεκινήστε με τα χέρια και τα γόνατά σας να ακουμπούν στο πάτωμα ή στο κρεβάτι.

Ανοίξτε τα γόνατα περίπου όσο ένα στρώμα yoga, τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών θα πρέπει ακουμπούν πίσω σας και οι γοφοί σας πρέπει να είναι πάνω από τις φτέρνες σας.

Τοποθετήστε ένα χοντρό μαξιλάρι κατά μήκος, ανάμεσα στα πόδια, ώστε ο κορμός σας να ακουμπά πάνω του. Το μαξιλάρι λειτουργεί σαν απαλή υποστήριξη.

Γυρίστε απαλά τον λαιμό σας στη μία πλευρά και πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές. Μείνετε σε αυτήν την στάση για λίγο και αλλάξτε πλευρά.

Στάση θεάς με υποστήριξη

Καθίστε στην άκρη μιας καρέκλας ή του κρεβατιού με τα πόδια σας ανοιχτά, τα δάχτυλα των ποδιών ελαφρώς προς τα έξω και τα γόνατα λυγισμένα σε γωνία 90 μοιρών.

Κρατήστε τη σπονδυλική σας στήλη ευθυγραμμισμένη.

Τοποθετήστε τα χέρια σας στους γοφούς σας ή σηκώστε τα χέρια σας με τους αγκώνες λυγισμένους.

Κρατήστε τα γόνατά σας στην ευθεία με τους αστραγάλους σας και αποφύγετε να τα αφήσετε να «πέσουν» προς τα μέσα.

Πόδια στον τοίχο

Ξαπλώστε στο κρεβάτι σας, με τη μέση σας να βρίσκεται κοντά στον τοίχο.

Από αυτήν την θέση, σηκώστε και απλώστε τα πόδια σας στον τοίχο. Αν νιώθετε σφίξιμο στα πόδια ή τη μέση, δοκιμάστε να λυγίσετε τα γόνατά σας.

