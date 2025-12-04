Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Η ζωή μετά τα 40: Τρεις ασκήσεις για ενέργεια και ευεξία
04 Δεκεμβρίου 2025

Η ζωή μετά τα 40: Τρεις ασκήσεις για ενέργεια και ευεξία

Το ότι μεγαλώνουμε δεν σημαίνει ότι σταματάμε να φροντίζουμε το σώμα μας. Αυτές οι τρεις ασκήσεις χαρίζουν δύναμη, ενέργεια και ευεξία.

Η γυμναστική είναι ωφέλιμη σε κάθε δεκαετία. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα υφίσταται αλλαγές, αλλά αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες στην ηλικία των 40. Οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη μεταβολική υγεία, την οστική πυκνότητα, ακόμη και τη διάθεση.

Η εμμηνόπαυση και η περι-εμμηνόπαυση — η περίοδος που προηγείται της εμμηνόπαυσης — μπορούν να ξεκινήσουν σε οποιαδήποτε ηλικία, αν και οι περισσότερες γυναίκες τις βιώνουν στα 40 και στα 50 τους. Ανεξάρτητα από το πότε ξεκινούν, αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη μυϊκή μάζα, την υγεία των αρθρώσεων και τη συνολική δύναμη.

Μόλις φτάσουμε περίπου στην ηλικία των 40, η σαρκοπενία, δηλαδή η σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης, ξεκινά. Αυτή η απώλεια μπορεί να επιταχυνθεί με την αδράνεια, οδηγώντας σε μειωμένη δύναμη, επιβράδυνση του μεταβολισμού και αύξηση του κινδύνου πτώσεων και καταγμάτων.

Ωφέλιμη η γυμναστική και στα 40

Η αναδόμηση ή η διατήρηση της μυϊκής μάζας με την προπόνηση ενδυνάμωσης (σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή) συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικής κινητικότητας, υποστηρίζει την υγιή σύσταση του σώματος και ενισχύει ακόμη και τη διάθεση και τις γνωστικές λειτουργίες. Με απλά λόγια… Οι δυνατοί μύες είναι το θεμέλιο για μακροχρόνια υγεία και ανεξαρτησία.

Αν έχετε φτάσει τα 40 και δεν έχετε κάνει γυμναστική με συνέπεια, δεν είστε οι μόνοι. Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να γυμνάζονται αργότερα στη ζωή τους ή επιστρέφουν στην άσκηση μετά από μεγάλο διάλειμμα.

Στα 40 σας δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε γυμναστική. Πιθανότατα είστε ακόμα σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά η μυϊκή και η οστική πυκνότητα πιθανόν να αρχίζουν να μειώνονται. Αυτό σημαίνει ότι μικρές, συνεπείς προσπάθειες τώρα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής σας στο μέλλον, ώστε να μεγαλώνετε υγιείς και δυνατοί.

3 ασκήσεις για ενέργεια και ευεξία

Οι παρακάτω τρεις ασκήσεις είναι κατάλληλες για αρχάριους και απαιτούν ελάχιστο εξοπλισμό. Ωστόσο, αν απέχετε καιρό από την άσκηση ή αντιμετωπίζετε τραυματισμούς, καλό είναι πρώτα να λάβετε την έγκριση του γιατρού σας:

  • Καθίσματα

Sets:3 | Επαναλήψεις:10-15

Τα καθίσματα ενισχύουν τη δύναμη του κάτω μέρους του σώματος, την οστική πυκνότητα, την ισορροπία και τον συντονισμό:

  • Σταθείτε με τα πόδια σας στο άνοιγμα των ώμων και τα πέλματα ελαφρώς στραμμένα προς τα έξω.
  • Σφίξτε τον κορμό σας και διατηρήστε τον θώρακα ψηλά.
  • Λυγίστε τα γόνατα, σπρώξτε τους γοφούς σας προς τα πίσω και προς τα κάτω και χαμηλώστε το σώμα σας σαν να καθόσασταν σε μια καρέκλα.
  • Κατεβείτε όσο πιο χαμηλά μπορείτε, χωρίς τα γόνατά σας να ξεπερνούν τα δάχτυλα των ποδιών σας ή να χάνετε την σωστή ευθυγράμμιση.
  • Σπρώξτε με τα πέλματα για να σηκωθείτε ξανά, σφίγγοντας τους γλουτούς σας στο υψηλότερο σημείο της κίνησης.

*Εάν δυσκολεύεστε να διατηρήσετε την ισορροπία σας ή να σκύψετε χαμηλά, τοποθετήστε μια καρέκλα πίσω σας για να ακουμπήσετε τους γλουτούς σας στο κάθισμα πριν σηκωθείτε ξανά.

  • Push-ups

Sets:3 | Επαναλήψεις:10-15

Τα push-up ενεργοποιούν τους μύες στο στήθος, τους ώμους, τους τρικέφαλους μύες και τον κορμό:

  • Ξεκινήστε με τα χέρια και τα γόνατα στο πάτωμα, με τα χέρια σας ελαφρώς πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων.
  • Κάντε ένα βήμα πίσω, ώστε το σώμα σας να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.
  • Χαμηλώστε το σώμα σας κάμπτοντας τους αγκώνες μέχρι το στήθος σας να πλησιάσει το πάτωμα.
  • Σπρώξτε προς τα πάνω για να επιστρέψετε στην αρχική θέση, διατηρώντας τον κορμό και τους γλουτούς σφιχτούς και την πλάτη σας ίσια.

*Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με push-up στον τοίχο ή στον πάγκο και να χαμηλώνουν σταδιακά το ύψος της επιφάνειας με την πάροδο του χρόνου, καθώς γίνονται πιο δυνατοί.

  • Bird dog

Πρόκειται για μια άσκηση χαμηλής έντασης που σταθεροποιεί τον κορμό και ενισχύει τους μύες που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη, τους γλουτούς και τους ώμους.

Sets:3 | Επαναλήψεις:10-15 σε κάθε πλευρά

  • Ξεκινήστε με τα χέρια και τα γόνατα στο έδαφος, με τα χέρια κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς.
  • Ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς μύες «τραβώντας» τον αφαλό σας προς τα μέσα στην σπονδυλική σας στήλη.
  • Εκτείνετε αργά το δεξί σας χέρι προς τα εμπρός και το αριστερό σας πόδι προς τα πίσω, και τα δύο παράλληλα με το πάτωμα.
  • Κρατήστε τη θέση για δύο έως τρία δευτερόλεπτα, διατηρώντας τους γοφούς και τους ώμους σας σταθερούς και παράλληλους με το πάτωμα.
  • Είτε επιστρέψτε το χέρι και το γόνατό σας στο πάτωμα, είτε, για επιπλέον πρόκληση, φέρτε τα κοντά για να αγγίξουν κάτω από την κοιλιά σας.
  • Κάντε όλες τις επαναλήψεις από τη μία πλευρά και μετά αλλάξτε πλευρά.

* Πηγή: Vita

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Φρικαλεότητες 04.12.25

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

