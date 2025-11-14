Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Μovement snacking: Οι μικρές ασκήσεις όταν δεν υπάρχει χρόνος για προπόνηση
14 Νοεμβρίου 2025

Μovement snacking: Οι μικρές ασκήσεις όταν δεν υπάρχει χρόνος για προπόνηση

Όταν η ρουτίνα της καθημερινότητας δεν σου αφήνει χρόνο για πολλά, κάποιες μικρές ασκήσεις μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές.

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Πόσες φορές έχετε σκεφτεί να πάτε στο γυμναστήριο μετά τη δουλειά, αλλά τελικά προτιμήσατε την άνεση του καναπέ; Ειδικά τον χειμώνα, όταν σκοτεινιάζει νωρίς και η ενέργειά μας πέφτει, η ιδέα μιας ολόκληρης προπόνησης μοιάζει βουνό. Κι όμως, υπάρχει μια νέα τάση που αποδεικνύει πως μερικά λεπτά κίνησης αρκούν για να ωφεληθείτε: το movement snacking – μικρές ασκήσεις, που φέρνουν μεγάλες αλλαγές.

Τι είναι το «movement snacking»;

Ο όρος «movement snacking» ή αλλιώς «σνακ κίνησης» αναφέρεται στην πρακτική μικρών, σύντομων «εκρήξεων» δραστηριότητας και κίνησης κατά τη διάρκεια της ημέρας — μερικά καθίσματα, λίγες διατάσεις, μια μικρή βόλτα στο σπίτι ή γύρω από το τετράγωνο. Δεν πρόκειται για «μίνι προπονήσεις» με αυστηρό πρόγραμμα, αλλά για εύκολες κινήσεις που χωρούν μέσα στην καθημερινότητά μας, χωρίς εξοπλισμό, κάποια μάλιστα μπορούμε να τα κάνουμε και την ώρα που είμαστε στο γραφείο.

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, ακόμη και  κινήσεις διάρκειας ενός λεπτού μπορούν να είναι ωφέλιμες στην υγεία. Επίσης, μια φετινή συστηματική ανασκόπηση αναφέρει ότι τα σνακ κίνησης διάρκειας τουλάχιστον πέντε λεπτών, που εκτελούνται δύο ή περισσότερες φορές την ημέρα, βελτίωσαν την καρδιοαναπνευστική ικανότητα σε σωματικά ανενεργούς ενήλικες.

Καθιστική εργασία και κίνηση

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το movement snacking είναι μια ωφέλιμη και ρεαλιστική προσέγγιση για άτομα με καθιστική εργασία. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε ρούχα, να φύγετε από το σπίτι ή να αφιερώσετε πολλή ώρα — αρκούν λίγα λεπτά μέσα στη μέρα. Το σώμα μας άλλωστε δεν έχει σχεδιαστεί για πολύωρη ακινησία. Όταν καθόμαστε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, οι μύες της πλάτης και του αυχένα σφίγγουν, ενώ οι μύες που στηρίζουν τη σωστή στάση εξασθενούν. Αυτό οδηγεί σε πόνο, δυσκαμψία και ακόμη και πονοκεφάλους. Οι σύντομες κινήσεις μέσα στη μέρα «σπάνε» αυτόν τον κύκλο, ενεργοποιώντας ξανά το σώμα και το αίμα μας.

Πώς να ξεκινήσεις σήμερα κιόλας

Κάντε 10 καθίσματα μετά από κάθε τηλεφωνική κλήση.

Σηκωθείτε και περπατήστε για λίγα λεπτά κάθε μια ώρα.

Κάντε κυκλικές κινήσεις ώμων ή διατάσεις ενώ περιμένετε να ζεσταθεί ο καφές.

Αν εργάζεστε σε γραφείο, κάντε μερικές διατάσεις ή σηκωθείτε για να πιείτε νερό.

Αυτές οι μικρές «δόσεις» άσκησης δεν απαιτούν πειθαρχία, αλλά συνήθεια. Με τον καιρό, θα παρατηρήσετε λιγότερη δυσκαμψία, περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση μέσα στη μέρα.

Το πιο ωραίο; Δεν θα καταλάβετε καν ότι γυμνάζεστε

Η πρακτική αυτή δεν ωφελεί μόνο το σώμα, αλλά και το μυαλό. Μερικά λεπτά κίνησης μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα ενέργειας, να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη συγκέντρωση. Είναι μια μικρή αλλαγή νοοτροπίας, σχεδόν ανεπαίσθητη που μας υπενθυμίζει ότι η κίνηση δεν χρειάζεται να είναι αγγαρεία. Είναι φυσική, απλή και μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε στιγμή.

Πηγή: Vita

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

