Η καλή μέρα: Τέσσερα tips για να βάλεις την πρωινή γυμναστική στη ζωή σου

Όπως ακριβώς η καλύτερη μορφή άσκησης είναι αυτή που σου αρέσει πραγματικά, έτσι και η καλύτερη ώρα για γυμναστική, είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο πρόγραμμα και στον τρόπο ζωής σου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάς ότι το πρωινό workout, έχει ορισμένα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα.

Τι θα κερδίσεις από την πρωινή γυμναστική

Έρευνες δείχνουν ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσεις μια σταθερή ρουτίνα γυμναστικής αν επιλέξεις να γυμνάζεσαι το πρωί, σε αντίθεση με αργότερα μέσα στη μέρα — τότε είναι πιο πιθανό να αποσπαστείς από υποχρεώσεις ή να βρεις πρόφαση να την αποφύγεις…

Επιπλέον, η άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της διάθεσης και της ψυχικής ευεξίας, ενισχύοντας τις «ορμόνες της ευχαρίστησης» όπως οι ενδορφίνες, η ντοπαμίνη και η αδρεναλίνη. Η φυσική δραστηριότητα έχει επίσης αποδειχθεί ότι ενισχύει τη γνωστική λειτουργία — δηλαδή τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και τη μάθηση. Αναμφίβολα λοιπόν, ένα πρωινό workout είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου, ειδικά αν δουλεύεις και θέλεις να είσαι σε «καλή πνευματική φόρμα».

Extra bonus: Η γυμναστική το πρωί σε προετοιμάζει καλύτερα αν θες να συμμετέχεις σε αγώνες κάποια στιγμή, αφού οι περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις ξεκινούν πρωί.

Κάνε το πρωινό workout συνήθεια: Ta tips για να τα καταφέρεις

Κοιμήσου καλά

Αν δεν κοιμηθείς αρκετά, το πρωινό ξύπνημα (πόσο μάλλον η άσκηση) θα μοιάζει ακατόρθωτο. Αν και ο στόχος είναι 7–9 ώρες ύπνου τη νύχτα, οι αλλαγές δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δοκίμασε να πέσεις στο κρεβάτι μόλις 30 λεπτά νωρίτερα απόψε μέχρι σταδιακά να καλύπτεις τη διάρκεια ύπνου που χρειάζεσαι. Βέβαια, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα. Ένας βασικός κανόνας είναι να αποφεύγεις τις οθόνες για 30–60 λεπτά πριν τον ύπνο. Επιπλέον, φρόντισε το υπνοδωμάτιό σου να είναι δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο — ο θόρυβος, το φως και η θερμοκρασία είναι τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και μπορείς να τους ελέγξεις.

Ξύπνα 15 λεπτά νωρίτερα

Μπορείς να ξυπνήσεις 15 λεπτά νωρίτερα και να κάνεις ένα γρήγορο workout ή απλές διατάσεις για όλο το σώμα για αρχή. Μετά από 1-2 εβδομάδες, πρόσθεσε άλλα 15 λεπτά. Συνέχισε έτσι μέχρι να φτάσεις στο σημείο να έχεις αρκετό χρόνο για την άσκηση που θες να κάνεις. Αν τα 15 λεπτά σου φαίνονται πολλά, ξεκίνα με μόλις 5. Η σταδιακή προσαρμογή θα κάνει το πρωινό ξύπνημα πιο εύκολο.

Ετοίμασε τα πράγματά σου από το βράδυ

Βάλε στην άκρη τα ρούχα της γυμναστικής, τα αθλητικά παπούτσια, την τσάντα γυμναστηρίου ή ό,τι άλλο χρειάζεσαι από το προηγούμενο βράδυ. Έτσι, θα εξοικονομήσεις χρόνο το πρωί και δεν θα ξεχάσεις τίποτα (λογικό το μυαλό σου να είναι ακόμα μισοκοιμισμένο όταν ξυπνάς).

Πιες το πρωινό σου καφεδάκι

Μπορείς να απολαύσεις έναν καφέ ή ένα τσάι πριν την άσκηση — αλλά πιες πρώτα λίγο νερό για ενυδάτωση! Περιορίσου σε μία κούπα και προσπάθησε να αποφύγεις πολλά πρόσθετα, όπως ζάχαρη. Η καφεΐνη σε μέτριες ποσότητες είναι ασφαλής και μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, σύμφωνα με έρευνες.

* Πηγή: Vita