Τρεις λόγοι για να μην πεις «όχι» στη γυμναστική σήμερα

Η απόφαση να ξεκινήσουμε γυμναστική είναι σχετικά εύκολη, ειδικά όταν είμαστε γεμάτοι ενέργεια, έμπνευση και διάθεση για αλλαγή. Το δύσκολο είναι να την κρατήσουμε ζωντανή όταν η καθημερινότητα μας… «τραβάει» προς τον καναπέ.

Όταν φτάνει η στιγμή της πράξης και το σώμα είναι κουρασμένο και το μυαλό γεμάτο υποχρεώσεις, τότε τα κίνητρα δοκιμάζονται. Το να παραλείψετε την προπόνησή σας μπορεί να είναι η σωστή απόφαση, ειδικά αν είστε άρρωστοι ή έχετε υποστεί τραυματισμό.

Άλλες φορές, μπορεί να μην υπάρχει καλός λόγος. Πριν παραλείψετε την προπόνησή σας, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας:

Πριν πατήσετε «skip» στην γυμναστική αναρωτηθείτε τα εξής:

Θα μετανιώσετε για αυτή την απόφαση;

Ίσως νιώθετε καλά παραμένοντας στο κρεβάτι ή γυρνώντας απευθείας σπίτι μετά τη δουλειά χωρίς να ασχοληθείτε με το γυμναστήριο, αλλά πώς θα νιώθετε αργότερα; Το να σκεφτείτε τις συνέπειες μπορεί να σας ωθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση. Θυμηθείτε ότι:

Η άσκηση είναι μια επιλογή, όχι μια ποινή. Το να συνειδητοποιήσετε ότι είστε υπεύθυνοι για ό,τι κάνετε μπορεί να σας ωθήσει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να προσπαθήσετε περισσότερο για να βρείτε κίνητρο.

Η άσκηση είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνετε κάθε μέρα. Μερικές μέρες είστε λιγότερο αφοσιωμένοι από άλλες, οπότε θα χρειαστεί να επιδείξετε πειθαρχία για να βγείτε από το σπίτι.

Πόση γυμναστήκατε αυτήν την βδομάδα;

Αναλογιστείτε τι κάνατε αυτήν την εβδομάδα. Αν είναι το τέλος της εβδομάδας και κάνατε διαδοχικές προπονήσεις, , ίσως χρειάζεστε μια μέρα ξεκούρασης για να αναρρώσει το σώμα σας και να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Αν όμως έχουν περάσει μερικές μέρες, αναρωτηθείτε αν το να παραλείπετε τις προπονήσεις αρχίζει να γίνεται συνήθεια. Μήπως το να παραλείψετε άλλη μια προπόνηση θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο να επιστρέψετε στο πρόγραμμα αύριο;

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε ένα fitness journal για να παρακολουθείτε τις προπονήσεις σας και να καταγράφετε τους στόχους σας.

Έχετε κάποιο βάσιμο λόγο για να παραλείψετε αυτή την προπόνηση;

Μερικές φορές, το να παραλείψετε μια προπόνηση είναι η καλύτερη ιδέα. Αν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή τραυματισμένοι, ίσως χρειαστεί να ξεκουραστείτε. Αν είναι θέμα κινήτρου, σκεφτείτε ή ακόμα και γράψτε οτιδήποτε μπορεί να σας παρακινήσει για να κάνετε γυμναστική.

Θυμηθείτε όλα τα οφέλη της άσκησης.

Φανταστείτε τους ανθρώπους που γυμνάζονται αυτή τη στιγμή. Αν μπορούν να το κάνουν αυτοί, μπορείτε και εσείς.

Σκεφτείτε πόσο καλά θα νιώσετε όταν τελειώσετε την προπόνησή σας.

Θυμηθείτε ότι το πιο δύσκολο είναι να ξεκινήσετε. Δεσμευτείτε να κάνετε την προθέρμανσή σας. Αν τα καταφέρετε μέχρι εκεί, θα συνεχίσετε.

Συνεχίστε να προσπαθείτε μέχρι να βρείτε κάτι που σας ταιριάζει. Στη συνέχεια, κρατήστε τη λίστα σας σε ετοιμότητα για την επόμενη φορά.

* Πηγή: Vita