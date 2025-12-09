sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Τι είπε ο Σίμος μετά την ήττα από την Καϊράτ: «Θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα»
Ποδόσφαιρο 09 Δεκεμβρίου 2025 | 13:30

Τι είπε ο Σίμος μετά την ήττα από την Καϊράτ: «Θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα»

Ο Γιώργος Σίμος, μίλησε αμέσως μετά την ήττα του Ολυμπιακού Κ19, από την Καϊράτ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Σίμος, μίλησε αμέσως μετά το ματς.

Ο Έλληνας τεχνικός, μεταξύ άλλων, μίλησε για το γεγονός πως δεν εξαρτάται πλέον από τον Ολυμπιακό εάν θα βρεθεί στα νοκ-άουτ, ενώ σχολίασε και την έλλειψε έντασης των παικτών του, ειδικά στο ξεκίνημα τους ματς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιώργος Σίμος

Για το ότι δεν εξαρτάται πλέον από τον Ολυμπιακό εάν θα βρεθεί στην επόμενη φάση: «Είναι αλήθεια αυτό. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για μας. Δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ και μάλιστα είναι αυτό που είχαμε δουλέψει για τον συγκεκριμένο αγώνα. Ότι η ομάδα αυτή στηρίζεται πολύ σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, σε μεγάλες μπάλες, πρώτες, δεύτερες. Κι αυτό το γρήγορο γκολ νομίζω ότι βάρυνε πολύ τα πόδια μας.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία απόδοση τέτοια που θα μπορούσαμε, αν ήμασταν στο επιθετικό τρίτο λίγο πιο ώριμοι και με καθαρότερες σκέψεις, να πετύχουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε και πλέον δεν εξαρτάται από εμάς. Και είναι κρίμα, γιατί έγινε μία μεγάλη προσπάθεια στους πέντε προηγούμενους αγώνες και σήμερα δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε να είμαστε».

Για το αν έλειψε στον Ολυμπιακό και η ένταση στο ξεκίνημα του αγώνα: «Αυτό φάνηκε. Όταν στα τρία πρώτα λεπτά, χάνουμε 2-3 δεύτερες μπάλες, πρώτες μπάλες και δεχόμαστε και το γκολ, δεν μπήκαμε όπως έπρεπε στον αγώνα. Ο αντίπαλος είναι μία ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στο physical παιχνίδι. Νομίζω ναι, και σε αυτό δεν ήμασταν στο επίπεδο που θέλαμε».

Για το αν βλέπει μέλλον στα παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού: «Το είπα και στους παίκτες στα αποδυτήρια. Ναι, υπάρχουν παίκτες για το επόμενο επίπεδο, αλλά όλα ξεκινούν και τελειώνουν στη νοοτροπία. Και εμείς σήμερα δεν είχαμε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε αυτά που απαιτούσε ο αγώνας, δηλαδή στις πρώτες, στις δεύτερες, στις μονομαχίες στους ανοιχτούς χώρους, που είναι ο τρόπος παιχνιδιού των αντιπάλων. Σ’ αυτό δεν ήμασταν στον βαθμό που θα έπρεπε και δυστυχώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά μπορώ να πω ότι κέρδισε η πιο συνεπής σε αυτά τα πράγματα που κάνει ο αντίπαλος και που εμείς δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε».

Για το γήπεδο, τις καιρικές συνθήκες ενόψει του βραδινού αγώνα: «Το γήπεδο είναι ιδιαίτερο, νομίζω όμως ότι το γήπεδο είναι και για τους δύο το ίδιο. Δεν θα παίξει τον ρόλο του. Είναι βραδινός ο αγώνας, δεν είναι πρωινός όπως ο δικός μας. Και τις δύο αυτές ημέρες ξυπνούσαμε στις 5:30 το πρωί, χωρίς αυτό να αποτελεί καμία δικαιολογία. Όπως είπα και πριν ο βαθμός συγκέντρωσής μας δεν ήταν ο απαιτούμενος. Αλλά το βράδυ νομίζω ότι θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας και πιστεύω ότι στο τέλος θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον να είμαστε χαρούμενοι».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
Champions League 09.12.25

Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα

Οι επιλογές του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα της Καϊράτ, κόντρα στον Ολυμπιακό (9/12, 17;30) μοιάζουν… κλειδωμένες, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Σύνταξη
Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
Youth League 09.12.25

Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει αν θα βρεθει στα νοκ-άουτ.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Απόρρητο