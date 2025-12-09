Η Καϊράτ Κ19 διπλασίασε τα τέρματά της με τον Αμπίς (vids)

Η Καϊράτ Κ19 προηγείται 2-0 του Ολυμπιακού, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.

O Αμπίς στο 57ο λεπτό έκανε ωραία κίνηση από αριστερά, πάτησε περιοχή και με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Το 2-0

Νωρίτερα, στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης οι Καζάκοι άνοιξαν το σκορ, καθώς μετά από κλέψιμο της μπάλας στον Αλαφάκη, ο Μίλισιτς έπεσε λάθος στον Μπαγκντάτ και εκείνος με πλασέ νίκησε τον Γεωργακόπουλο για το 1-0 της Καϊράτ, μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα.

Το πρώτο γκολ της Καϊράτ Κ19 κόντρα στον Ολυμπιακό Κ19