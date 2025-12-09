Η Καϊράτ Κ19 διπλασίασε τα τέρματά της με τον Αμπίς (vids)
Η Καϊράτ Κ19 διπλασιάζει το προβάδισμά της κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Αμπίς στο 57ο λεπτό
- Τι αλλάζει με τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώσουν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας
- Κατατέθηκαν με καθυστέρηση ετών οι τροπολογίες για μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Τι λένε εκπαιδευτές σκύλων για το περιστατικό με τον θάνατο του 2χρονου παιδιού
Η Καϊράτ Κ19 προηγείται 2-0 του Ολυμπιακού, για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.
O Αμπίς στο 57ο λεπτό έκανε ωραία κίνηση από αριστερά, πάτησε περιοχή και με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.
Το 2-0
Νωρίτερα, στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης οι Καζάκοι άνοιξαν το σκορ, καθώς μετά από κλέψιμο της μπάλας στον Αλαφάκη, ο Μίλισιτς έπεσε λάθος στον Μπαγκντάτ και εκείνος με πλασέ νίκησε τον Γεωργακόπουλο για το 1-0 της Καϊράτ, μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα.
Το πρώτο γκολ της Καϊράτ Κ19 κόντρα στον Ολυμπιακό Κ19
- «Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
- Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
- Αυτοί σφυρίζουν τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
- Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
- Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός Κ19 για να προκριθεί στα νοκ-άουτ – Η βαθμολογία της League Phase του Youth League
- Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
- Η Καϊράτ Κ19 διπλασίασε τα τέρματά της με τον Αμπίς (vids)
- Champions League: Σπουδαία ματς σε Μιλάνο και Μόναχο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις