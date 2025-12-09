Ολυμπιακός Κ19: Η ενδεκάδα για το ματς με την Καϊράτ Κ19

Ο Ολυμπιακός Κ19 φιλοξενείται από την Καϊράτ Κ19 (9/12, 09:00) για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Youth League και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Σίμος.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει επιλέξει τους Γεωργακόπουλο, Αλαφάκη, Μίλισιτς, Καρκατσάλη, Σιώζο, Τουφάκη, Χάμζα, Φίλη, Λιατσικούρα, Κολοκοτρώνη και Κορτές.

Στον αντίποδα, ο προπονητής της Καϊράτ επέλεξε τους Καλμούρζα, Νουργκαλίγεφ, Σεν, Μπαζαρμπάγεφ, Τασπουλάτοφ, Μακαμετζάν, Ντούισενμπεκ, Αμπίς, Καλικούλοφ, Μπαγκντάτ και Μπιρκουρμάνοφ.

Οι ενδεκάδες του Καϊράτ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19