Ολυμπιακός Κ19: Η ενδεκάδα για το ματς με την Καϊράτ Κ19
Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Καϊράτ (9/12, 09:00) και αυτή θα είναι η ενδεκάδα των Πειραιωτών για την αναμέτρηση.
Ο Ολυμπιακός Κ19 φιλοξενείται από την Καϊράτ Κ19 (9/12, 09:00) για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Youth League και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Σίμος.
Ο Έλληνας τεχνικός έχει επιλέξει τους Γεωργακόπουλο, Αλαφάκη, Μίλισιτς, Καρκατσάλη, Σιώζο, Τουφάκη, Χάμζα, Φίλη, Λιατσικούρα, Κολοκοτρώνη και Κορτές.
Στον αντίποδα, ο προπονητής της Καϊράτ επέλεξε τους Καλμούρζα, Νουργκαλίγεφ, Σεν, Μπαζαρμπάγεφ, Τασπουλάτοφ, Μακαμετζάν, Ντούισενμπεκ, Αμπίς, Καλικούλοφ, Μπαγκντάτ και Μπιρκουρμάνοφ.
Οι ενδεκάδες του Καϊράτ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Ολυμπιακός Κ19: Η ενδεκάδα για το ματς με την Καϊράτ Κ19
