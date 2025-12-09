Η Καϊράτ Κ19 άνοιξε το σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό Κ19 με τον Μπαγκντάτ (vid)
Η Καϊράτ Κ19 άνοιξε το σκορ κόντρα στην ομάδα του Ολυμπιακού για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League.
Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με την αντίστοιχη ομάδα της Καϊράτ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Youth League.
Μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης οι Καζάκοι άνοιξαν το σκορ, καθώς μετά από κλέψιμο της μπάλας στον Αλαφάκη, ο Μίλισιτς έπεσε λάθος στον Μπαγκντάτ και εκείνος με πλασέ νίκησε τον Γεωργακόπουλο για το 1-0 της Καϊράτ, μόλις στο τέταρτο λεπτό του αγώνα.
Με αυτό το γκολ, ο 19χρονος φορ επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και ένα από τα πρόσωπα που πιστεύουν πολύ στην Καϊράτ, καθώς φέτος μετράει 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα έχοντας σκοράρει και τρεις φορές.
Το γκολ της Καϊράτ Κ19 κόντρα στον Ολυμπιακό Κ19
Με τη Β’ ομάδα έχει καταγράψει 11 ματς με απολογισμό έξι γκολ, ενώ το γκολ απέναντι στην Κ19 του Ολυμπιακού είναι το δεύτερο του στο Youth League.
