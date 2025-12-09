sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Όλα για την πρόκριση: Τελικός για τους Νέους του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ
Champions League 09 Δεκεμβρίου 2025 | 07:48

Όλα για την πρόκριση: Τελικός για τους Νέους του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ, θέλοντας να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη φάση των νοκ-άουτ του UEFA Youth League.

Σύνταξη
Spotlight

Στην κρύα Αστάνα βρίσκεται η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει την Καϊράτ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του UEFA Youth League, σε μια ασυνήθιστη ώρα αφού θα πρέπει να αγωνιστούν στις 9:00 το πρωί. ώρα Ελλάδος.

Εκεί οι Ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στα νοκ-άουτ του Youth League και έτσι η ομάδα του Γιώργου Σίμου θα είναι ανάμεσα στις 22 της League Phase που θα συνεχίσουν στην διαδικασία. Είναι διαφορετικό το σύστημα διεξαγωγής.

Και υπάρχει πάντα και το Champions Path (σ.σ έχοντας χάσει 1-2 εκτός έδρας διεκδικεί την πρόκριση του σήμερα και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στην Λέγκια Βαρσοβίας από αυτό το μονοπάτι -17:30 Cosmote Sport 3) που δημιουργεί ένα συγκεκριμένο σενάριο. Από τις ομάδες του Champions League περνούν οι 22, από τις ομάδες του Champions path 10.

Οι πρώτες έξι του Champions League αντιμετωπίζουν τις αντίστοιχες του 17-22 της κατάταξης και οι 7-16 κληρώνονται να αντιμετωπίσουν τις 10 του Champions path στο πρώτο νοκ άουτ. Ιδανικά λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ήθελε σήμερα όχι μόνο τη νίκη αλλά και ένα όσο το δυνατόν καλύτερο σκορ κόντρα στην Καϊράτ προκειμένου να πλασαριστεί όσο ψηλότερα γίνεται στην τελική βαθμολογία της league phase καθώς στο Youth League αυτή είναι η τελευταία στροφή.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου έχει 7 βαθμούς (με 8-8 γκολ) και βρίσκεται στην 20η θέση όντας σε ισοβαθμία ως και με την 17η Άιντραχτ. Θεωρητικά μπορεί να προκριθεί και με ισοπαλία, περιμένοντας βεβαίως όλα τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Είναι ζητούμενο και η κατάταξη όμως. Και με νίκη επί της αδύναμης Καϊράτ (έχει μόλις 1 βαθμό στον… λογαριασμό της) το πιθανότερο είναι ο Ολυμπιακός όχι μόνο να προκριθεί αλλά να γλιτώσει και το νοκ άουτ με το 1-6 της τελικής κατάταξης, στην φάση των «32».

Αν όλα πάνε καλά για τους Ερυθρόλευκους, ο αντίπαλος για την φάση των «32» θα προκύψει στην κλήρωση της Παρασκευής. Τι έλεγε χθες ο Γιώργος Σίμος πριν από την τελευταία προπόνηση; Το αυτονόητο. «Η απόδοση μας και η αγωνιστικότητα μας να είναι αντάξια στα ευρωπαϊκά στάνταρ του Ολυμπιακού, έτσι ώστε να καθορίσουν και το αποτέλεσμα. Η επίτευξη του στόχου είναι το μεγαλύτερο κίνητρο μας».

* Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν μπορούν να κληρωθούν αντιμέτωποι στην φάση των «32» του Youth League. Δεν υπάρχει περιορισμός όμως από τη φάση των «16» και πέρα.

