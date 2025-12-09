Τρία παιχνίδια περιλάμβανε το πρόγραμμα στο NBA και επικράτησαν σε όλα οι φιλοξενούμενοι. Οι Σαν Αντόνιο Σπερς φλέρταραν με μεγάλο κάζο στην έδρα των αδύναμων Νιου Όρλεαν Πέλικανς, όμως «απέδρασαν» από τη Νέα Ορλεάνη επικρατώντας με 132-135.

Ο Ντέρικ Κουίν είχε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, όμως στο τέλος αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι Σαν Αντόνιο Σπερς. Ο Χάρισον Μπαρνς με 24 πόντους ήταν το πρώτο βιολί για την ομάδα του, με τον Ντίλαν Χάρπερ να έρχεται από τον πάγκο και να προσθέτει 22 πόντους και 6 ασίστ, με τα «σπιρούνια» να δείχνουν πως ακόμα και με την απουσία του Βίκτορ Ουεμπανιαμά έχουν τον τρόπο να κερδίζουν και να μένουν ψηλά στην Δύση.

Ο Ντέβιν Μπούκερ δεν αγωνίστηκε, οι Φοίνιξ Σανς παρατάχθηκαν χωρίς τον ηγέτη τους, αλλά αυτό δεν τους πτόησε την ομάδα της Αριζόνα να φτάσει στη νίκη, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Μαρκ Ουίλιαμς με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, κερδίζοντας πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια. Όλα αυτά παρά τους 40 πόντους του Άντονι Έντουαρντς, που πάλευε… μόνος του για την ομάδα του Κρις Φιντς.

Δύο από τις μεγάλες απογοητεύσεις της φετινής σεζόν κοντραρίστηκαν στην Ιντιανάπολις, με τους Πέισερς να κάμπτουν την αντίσταση των Σακραμέντο Κινγκς επικρατώντας με 116-105.

Οι Ιντιάνα Πέισερς είναι επηρεασμένοι από τη σημαντική απουσία του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον. Στερούνται τον ηγέτη τους στο παρκέ και αυτό φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού. Απέναντι στους Κινγκς όμως κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να δείξουν πως σταδιακά συνέρχονται και πατούν γερά στα πόδια τους.

Σε αυτό βοήθησε ο Άντριου Νέμπχαρντ με 28 πόντους και 12 ασίστ, κάνοντας τη δουλειά για την ομάδα του. Όλα αυτά παρά το triple double του Ράσελ Ουέστμπρουκ με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 14 ασίστ, το οποίο δεν ήταν αρκετό για την ομάδα της Καλιφόρνια, που παρέμεινε χαμηλά στην κατάταξη της Δύσης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Ιντιάνα Πέισερς – Σακραμέντο Κινγκς 116-105

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Φοίνιξ Σανς 105-108

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 132-135