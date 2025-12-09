sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι είπε ο Χάρπερ για Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που με θέλουν ομάδες υψηλού επιπέδου, αλλά πιστεύω στη Χάποελ»
Euroleague 09 Δεκεμβρίου 2025 | 14:13

Τι είπε ο Χάρπερ για Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που με θέλουν ομάδες υψηλού επιπέδου, αλλά πιστεύω στη Χάποελ»

Ο Τζάρεντ Χάρπερ απάντησε στις φήμες για τον Ολυμπιακό και έβαλε «στοπ», τονίζοντας πως είναι πιστός στην Χάποελ Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Το όνομα του Τζάρεντ Χάρπερ είχε κυκλοφορήσει για τον Ολυμπιακό, κυρίως από ΜΜΕ του Ισραήλ, μέχρι η Χάποελ Ιερουσαλήμ να το… ξεκόψει λέγοντας πως ο Αμερικανός γκαρντ έχει συμβόλαιο.

Ο ίδιος ο Χάρπερ απάντησε στις φήμες περί Ολυμπιακού και Euroleague με δηλώσεις του στο Sports Walla και τόνισε ότι είναι πιστός στην ομάδα του και δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρπερ:

«Όλα αυτά μου προκάλεσαν ανάμεικτες σκέψεις. Από τη μια ένα συναίσθημα χαράς, επειδή ομάδες υψηλού επιπέδου θέλουν να με αποκτήσουν, αλλά από την άλλη είναι εκτός του δικού μου ελέγχου. Υπέγραψα ένα πολυετές συμβόλαιο εδώ για έναν συγκεκριμένο λόγο – πιστεύω στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους φιλάθλους. Έθεσα στόχους για τον εαυτό μου που είναι πανομοιότυποι με τους στόχους της ομάδας. Μέχρι το τέλος της καριέρας μου ή το συντομότερο δυνατό για μένα, θέλω να θεωρούμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Για να θεωρηθείς ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, πρέπει να παίξεις για μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μου, να βοηθήσω τη Χάποελ Ιερουσαλήμ να γίνει μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη», τόνισε.

«Την επόμενη σεζόν θέλω να αγωνιστώ στην EuroLeague με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο και να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Το να είμαι σε μια από τις καλύτερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη θα ήταν υπέροχο. Σε πέντε χρόνια ελπίζω να είμαι ακόμα εδώ στην Ιερουσαλήμ και να κάνω αυτά τα πράγματα στο υψηλότερο επίπεδο, με πολλά πρωταθλήματα στο ενεργητικό μου», πρόσθεσε ο 28χρονος άσος.

Όσο για το ενδεχόμενο του ΝΒΑ; «Ειλικρινά, δεν σκέφτομαι πια το NBA. Πάντα έλεγα ότι θέλω να είμαι εκεί που είμαι. Απολαμβάνω την παρουσία μου στην Ευρώπη, παίζοντας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εκτός αν υπάρξει κάποια τρελή ευκαιρία στο NBA, θα συνεχίσω την καριέρα μου εδώ και θέλω να θεωρούμαι ένας από τους καλύτερους εδώ».

Headlines:
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 07.12.25

Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μετά την 35αρα με την Παρί στο ΣΕΦ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό – Η… ιστορία που τον συνδέει με τους ερυθρόλευκους από το 2024 και τα δεδομένα στο συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν
Euroleague 05.12.25

Τα δεδομένα για τον Ντε Κολό – Το χαμηλό buy out και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του με τη Βιλερμπάν

Ο Νάντο Ντε Κολό πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη Βιλερμπάν, το όνομα του συνδέεται με τον Ολυμπιακό, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο - Πώς μπορεί να «σπάσει» και να φύγει από τη γαλλική ομάδα...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο