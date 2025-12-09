Τι είπε ο Χάρπερ για Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που με θέλουν ομάδες υψηλού επιπέδου, αλλά πιστεύω στη Χάποελ»

Το όνομα του Τζάρεντ Χάρπερ είχε κυκλοφορήσει για τον Ολυμπιακό, κυρίως από ΜΜΕ του Ισραήλ, μέχρι η Χάποελ Ιερουσαλήμ να το… ξεκόψει λέγοντας πως ο Αμερικανός γκαρντ έχει συμβόλαιο.

Ο ίδιος ο Χάρπερ απάντησε στις φήμες περί Ολυμπιακού και Euroleague με δηλώσεις του στο Sports Walla και τόνισε ότι είναι πιστός στην ομάδα του και δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάρπερ:

«Όλα αυτά μου προκάλεσαν ανάμεικτες σκέψεις. Από τη μια ένα συναίσθημα χαράς, επειδή ομάδες υψηλού επιπέδου θέλουν να με αποκτήσουν, αλλά από την άλλη είναι εκτός του δικού μου ελέγχου. Υπέγραψα ένα πολυετές συμβόλαιο εδώ για έναν συγκεκριμένο λόγο – πιστεύω στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους φιλάθλους. Έθεσα στόχους για τον εαυτό μου που είναι πανομοιότυποι με τους στόχους της ομάδας. Μέχρι το τέλος της καριέρας μου ή το συντομότερο δυνατό για μένα, θέλω να θεωρούμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη. Για να θεωρηθείς ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, πρέπει να παίξεις για μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος μου, να βοηθήσω τη Χάποελ Ιερουσαλήμ να γίνει μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη», τόνισε.

«Την επόμενη σεζόν θέλω να αγωνιστώ στην EuroLeague με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο και να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες σε όλη την Ευρώπη. Το να είμαι σε μια από τις καλύτερες ομάδες σε όλη την Ευρώπη θα ήταν υπέροχο. Σε πέντε χρόνια ελπίζω να είμαι ακόμα εδώ στην Ιερουσαλήμ και να κάνω αυτά τα πράγματα στο υψηλότερο επίπεδο, με πολλά πρωταθλήματα στο ενεργητικό μου», πρόσθεσε ο 28χρονος άσος.

Όσο για το ενδεχόμενο του ΝΒΑ; «Ειλικρινά, δεν σκέφτομαι πια το NBA. Πάντα έλεγα ότι θέλω να είμαι εκεί που είμαι. Απολαμβάνω την παρουσία μου στην Ευρώπη, παίζοντας σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εκτός αν υπάρξει κάποια τρελή ευκαιρία στο NBA, θα συνεχίσω την καριέρα μου εδώ και θέλω να θεωρούμαι ένας από τους καλύτερους εδώ».