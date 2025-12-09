Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη – Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη

Δέκα χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης σε ανισόπεδο κόμβο της λεωφόρου Βουλιαγμένης έπεσαν οι τίτλοι τέλους στην πολυσυζητημένη υπόθεση με την έκδοση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών για τις αποζημιώσεις στις Μίνα Αρναούτη και την Φρόσω Κυριακού που επέβαιναν, επίσης, στο μοιραίο όχημα.

Η Μίνα Αρναούτη, η Φρόσω Κυριάκου και η οικογένεια του αδικοχαμένου τραγουδιστή αξιολογούν από χθες την απόφαση για τις αποζημιώσεις.

Οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, με ποσά πάντως πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν. Η αγωγή της οικογένειας Παντελίδη απορρίφθηκε, με νομικούς κύκλους να εξηγούν στο Live News τι αναμένεται να συμβεί από εδώ και στο εξής με την καταβολή των χρημάτων.

Η Μίνα Αρναούτη διεκδικούσε από την ασφαλιστική εταιρία του αυτοκινήτου 1.164.137 ευρώ ως ηθική και οικονομική αποζημίωση. Το Εφετείο Αθηνών αποφάσισε χθες να της δοθούν 39.000 ευρώ.

Η Μίνα Αρναούτη διεκδικούσε αρχικά 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη, άλλα τόσα ως οικονομική αποζημίωση, 73.500 ευρώ για εισοδήματα που θα είχε τα επόμενα 20 χρόνια αν δεν είχε τραυματιστεί, 60.950 ευρώ για πλαστικές επεμβάσεις επανορθωτικής αποκατάστασης, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορούσε τα νοσήλια.

«Μου είπε ότι οδήγησε ο Παντελίδης. Στην αρχή, εκείνη δεν είχε βάλει ζώνη, μετά άρχισε να τρέχει, φοβήθηκε και την έβαλε. Η Μίνα είχε φοβία με τα αμάξια όποτε δεν μπορώ να ξέρω αν πράγματι έτρεχε ή αν εκείνη φοβήθηκε. Έχει χάσει τον πατέρα της σε τροχαίο και είχε ένα άσχημο περιστατικό μια φίλη της», είπε η μητέρα της Μίνας Αρναούτη.

Η Φρόσω Κυριάκου ζητούσε συνολικά 94.630 ευρώ από την ασφαλιστική, εκ των οποίων τα 80.000 για ηθική βλάβη και τα υπόλοιπα για τα νοσήλια. Το πόσο που της επιδικάστηκε ήταν 9.000 ευρώ.

«Στη χαρτοπαιξία δεν συμμετείχαν η Μίνα κι η Φρόσω. Ήταν ένα μεγάλο τραπέζι με μεγάλα ποσά και πήγαν αυτές παραδίπλα σε ένα τραπεζάκι και έκατσαν στο παράθυρο γιατί τους έλεγαν ότι έφερναν γρουσουζιά», συμπλήρωσε η μητέρα της Μίνας Αρναούτη.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αναγνωρίζεται ως οδηγός του μοιραίου τζιπ ο Παντελής Παντελίδης τη νύχτα του δυστυχήματος. Καταλογίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο κοπέλες, γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό που γνώριζαν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, χωρίς να φορούν ζώνες ασφαλείας.

Η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη στράφηκε κατά της Περιφέρειας Αττικής, αλλά η αγωγή της απορρίφθηκε. Διεκδικούσε 1.700.00 ευρώ για κακοτεχνίες στο σημείο του δυστυχήματος. Από τη πρώτη στιγμή οι στενοί συγγενείς του θύματος υποστήριζαν πως δεν οδηγούσε ο τραγουδιστής και πως σε κάθε περίπτωση δεν θα είχε σημειωθεί η τραγωδία αν μια από τις μπάρες δεν ήταν φθαρμένη.

«Η συγκεκριμένη μπάρα ήταν φθαρμένη, ήταν με βάση τις πραγματογνωμοσύνες που έχουμε κάνει, σε λάθος ύψος και εξείχε ένα σίδερο με αποτέλεσμα όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο συγκεκριμένο σημείο, αντί να το κρατήσει η μπάρα, πέρασε στο αυτοκίνητο το σίδερο, σκοτώνοντας τον τραγουδιστή», είπε ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας.

Η ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, είχε κάνει δύο αγωγές κατά της οικογένειας Παντελίδη. Επισημαίνει από την πρώτη στιγμή ότι το δυστύχημα προκλήθηκε με αποκλειστική υπαιτιότητα του καλλιτέχνη και ζητούσε από τη δικαιοσύνη απαλλαγή σε περίπτωση που επιδικάζονταν αποζημιώσεις.

Νομικοί κύκλοι εξηγούν στο Live News πως σε πρώτη φάση τα χρήματα στις δύο κοπέλες θα πληρώσει η ασφαλιστική του αυτοκινήτου. Η μάχη όμως αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς η εταιρεία είναι διατεθειμένη να εξαντλήσει κάθε νομικό περιθώριο με στόχο να πάρει πίσω αυτά τα 48.000 € από την οικογένεια Παντελίδη.

Η «μάχη» των μαρτύρων μετά το τροχαίο δυστύχημα

Η κάθε πλευρά επικαλέστηκε μια σειρά από μάρτυρες μετά το δυστύχημα. Κεντρικό ζήτημα στην αρχή ήταν το ποιος οδηγούσε. Οι δυο κοπέλες ανέφεραν πως ήταν ο Παντελής Παντελίδης, αλλά η οικογένεια του τραγουδιστή, δεν δεχόταν με τίποτα κάτι τέτοιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιατροδικαστής που είχαν διορίσει είχε αναφέρει:

«Ξεκάθαρα καταθέτω, είμαι 1.000% σίγουρος ότι οδηγός ήταν η κυρία Ευφροσύνη Κυριάκου, πράγμα που προκύπτει από το κάταγμα της στο βραχιόνιο οστό που εμφανίζεται στον οδηγό που δεν φοράει ζώνη, λόγω του τιμονιού που κρατάει».

Η οικογένεια Παντελίδη είχε επικαλεστεί και τη μαρτυρία ενός σερβιτόρου:

«Βρισκόμουν στο σπίτι εκεί που παιζόταν το παιχνίδι. Σέρβιρα ποτά. Ο Παντελίδης έπαιζε πόκερ φαινόταν μεθυσμένος. Κατά τις 7:30 το πρωί σηκώθηκαν να φύγουν. Τους άνοιξα την πόρτα για να φύγουν. Ήταν τόσο μεθυσμένος που σκόνταψε και έπεσε, πήγα και τον σήκωσα και τον βοήθησα και μπήκε στη θέση του συνοδηγού. Στη θέση του οδηγού μπήκε η Φρόσω και πίσω έκατσε η Μίνα. Μετά γύρισα στο σπίτι μου. Αυτά ξέρω. Δεν με κάλεσε κανείς να καταθέσω».

Στην αντίπερα όχθη, Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, έλεγαν σταθερά πως πίσω από το τιμόνι καθόταν ο Παντελής Παντελίδης.

Η απόφαση για τις αποζημιώσεις ρίχνει την αυλαία σε μια υπόθεση που συγκίνησε την Ελλάδα όσο λίγες τα τελευταία χρόνια. Κανείς από όσους την έζησαν δεν έχει ξεχάσει πόσο πρόωρα και άδικα έφυγε από τη ζωή ο Παντελής Παντελίδης.

Το κρίσιμο αντικείμενο από τον εξοπλισμό του SUV που «έδειξε» ότι ο Παντελίδης ήταν ο οδηγός

Το σκεπτικό της απόφασης

«Οι μαρτυρίες των πυροσβεστών και διασωστών του ΕΚΑΒ που κατέφθασαν στον τόπο του δυστυχήματος συνάδουν με το ότι οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Με την ανατροπή του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, το επάνω μέρος του σώματός του έγειρε προς την πλευρά της συνοδηγού. Στη συνέχεια με την ολική ανατροπή του αυτοκινήτου στην τελική του θέση πάλι προς τα δεξιά, το σώμα του Παντελή Παντελίδη μετακινήθηκε προς το επάνω μέρος της δεξιάς πλευράς του οχήματος με τον κορμό του στην θέση της συνοδηγού και τα πόδια του στην θέση του οδηγού».

«Σε διαφορετική περίπτωση εάν ο Παντελής Παντελίδης ήταν συνοδηγός, το αριστερό του πόδι θα βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και όχι στο παράθυρο του οδηγού. Επιπροσθέτως, μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού μου υπάρχει ψηλό χώρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι τη μέση περίπου του σώματος και δεν επέτρεπε την μετακίνηση των κάτω άκρων το σωμάτων από τη θέση του οδηγού στη θέση του συνοδηγού και το αντίστροφο».

Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν τα πόδια του Παντελή Παντελίδη εάν ήταν συνοδηγός να μετακινηθούν προς την μεριά του οδηγού όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες».

«Αποδείχτηκε ότι δύο κοπέλες αποχώρησαν από την παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη και επιβιβάστηκαν στο όχημα με οδηγό τον Παντελή Παντελίδη για να τις μεταφέρει στα σπίτια τους. Γνώριζαν ότι ο τελευταίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ήταν υπό την επήρεια μέθης, αφού όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί βρίσκονταν συνεχώς μαζί του. Συγκεκριμένα αποδείχτηκε ότι και οι τρεις μαζί αρχικά διασκέδαζαν σε bar στην Καλλιθέα και στη συνέχεια σε νυχτερινό κέντρο στη Γλυφάδα από όπου και μετέβησαν στην παραπάνω οικία – χαρτοπαικτική λέσχη στο Ελληνικό».

«Όσο παρέμεινε εκεί ο Παντελής Παντελίδης σύμφωνα με μαρτυρία κατανάλωσε 4 – 6 ποτήρια ουίσκι, ενώ οι γυναίκες ήπιαν σαμπάνια και κάθονταν ακριβώς δίπλα του. Παρότι οι ενάγουσες είχαν αντιληφθεί την έλλειψη ικανότητας του οδηγού για ασφαλή οδήγηση αποδέχθηκαν τον κίνδυνο πρόκλησης βλαβών, αφού επιβιβάστηκαν στο όχημα και εμπιστεύτηκαν την μεταφορά τους σε αυτόν».

«Με αυτά τα δεδομένα κάθε μία από τις ενάγουσες συντέλεσε στην επέλευση του τραυματισμού της και βαρύνεται με συντρέχουσα αμέλεια. Επιπλέον, σύμφωνα με την μαρτυρία τους δεν έκαναν χρήση ζώνης ασφαλείας».

«Κανείς δεν αναλογίστηκε τι πέρασα»

Για μία άδικη απόφαση έκανε λόγο η Μίνα Αρναούτη, η οποία ανέφερε στο Live News ότι νιώθει λύπη και απογοήτευση από την έκβαση της υπόθεσης.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που πέρασα δεν το αναλογίστηκε κανείς. Τη μητέρα μου που ήταν στο νοσοκομείο επί πέντε μήνες και κοιμόταν στις καρέκλες του νοσοκομείου. Εμένα η περιπέτειά μου δεν ήταν ότι απλά βρέθηκα σε ένα αυτοκίνητο, βγήκα και η ζωή μου συνεχίστηκε. Η ζωή μου τα επόμενα τέσσερα χρόνια συνεχιζόταν στα νοσοκομεία».

Όπως είπε η ίδια, τα πλευρά της διαλύθηκαν από το τροχαίο και η γιατρός της, της τα έχτισε με πατέντα. Συνολικά έκανε 17 χειρουργεία.

«Όταν φύγαμε από το σπίτι ο Παντελίδης ήταν μία χαρά. Οι μάρτυρες στις καταθέσεις τους έλεγαν ότι ήταν σε ευθυμία, χαρούμενος, χαμογελαστός. Δεν τρέκλιζε, δεν παραπατούσε και έφυγε. Κανένας δεν είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν καλά. (…) Τη μέρα του τροχαίου ο Παντελίδης μπήκε σε αδιέξοδο και βγήκε με όπισθεν. Πως το έκανε αν δεν ήταν καλά;».

«Όταν είδα τον Παντελή να αρχίζει να τρέχει, του είπα ‘μην τρέχεις, φοβάμαι’. Μου είπε να μην φοβάμαι. Όταν αύξησε ταχύτητα έβαλα τη ζώνη μου», είπε.

Το μοιραίο βράδυ ο τραγουδιστής, σύμφωνα με την Μίνα Αρναούτη, έχασε περίπου 15.000 με 20.000 ευρώ στα χαρτιά. Η ίδια αποκάλυψε πως εκείνη δεν γνώριζε κανέναν από τους παρευρισκόμενους.

Όσο για τη γνωριμία τους, είπε:

«Τον γνώριζα πριν καν γίνει γνωστός, όταν τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά. Πηγαίναμε με έναν φίλο του να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε. Δεν τον γνώρισα ως νούμερο 1 τραγουδιστή».

Στη συνέχεια η Μίνα Αρναούτη αποκάλυψε πως μέχρι και σήμερα δέχεται απειλές, ενώ πλέον έχει φοβίες και βιώνει μετατραυματικό στρες.

«Δεν θυμάμαι αν άκουσα τον Παντελή να μιλάει. Θυμάμαι να ξυπνάω και να βλέπω τη μητέρα μου στην εντατική. Θυμάμαι μου έλεγαν οι διασώστες να μην με πάρει ο ύπνος για να μην πέσω σε κώμα, να μου λένε να κάνω κουράγιο. Μου έδεσαν το πόδι μου σε ένα ξύλο για να με μεταφέρουν. Αργότερα έμαθα ότι έλεγαν ότι έφεραν μία κοπέλα για ακρωτηριασμό. Δεν είχα τη δύναμη να μιλήσω. Μου είπαν ότι τους ζητούσα να με ναρκώσουν, γιατί δεν άντεχα άλλο αυτό το μαρτύριο. Μετά ξύπνησα στην εντατική».

Η Μίνα Αρνούτη ανέφερε πως δεν έχει καμία επαφή με την οικογένεια Παντελίδη.