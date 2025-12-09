Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Αποφασίζουν οι αγρότες

Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτών και των κτηνοτρόφων – που ζητούν να λάβουν τις επιδοτήσεις που καθυστερούν αλλά και τις αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές – οι οποίες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας (08/12).

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου λειτούργησε από τις 17:00 το απόγευμα μέχρι τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας και αφού έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, καθώς σε ένδειξη καλής θέλησης οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου, ώστε να διευκολυνθούν οι επιβάτες που βρίσκονταν ήδη στον χώρο του αεροσταθμού και να πραγματοποιηθούν κανονικά οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέρει το patris.gr, αναμένεται να λάβουν τις αποφάσεις τους για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους στις 11:00 το πρωί, οπότε και θα πραγματοποιήσουν συνέλευση.

Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις της Κρήτης

Την ίδια ώρα, στο Ηράκλειο αναμένεται να φτάσουν σήμερα Τρίτη, επιπλέον διμοιρίες από την Αθήνα προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα των αγροτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στην Κρήτη έρχονται τέσσερις διμοιρίες ωστόσο για την ώρα παραμένει άγνωστο που θα μεταβούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές δυνάμεις του Ηρακλείου βρίσκονται σε επιφυλακή εδώ και ημέρες, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. από την Αθήνα θα τους βοηθήσουν να πάρουν «ανάσα».