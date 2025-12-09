Στη φυλακή οδηγείται μετά από την απολογία του ο 34χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ανακριτής και εισαγγελέας στην 29χρονη σύζυγο του φαρμακοποιού, ειδικευόμενη γιατρό στο επάγγελμα, η οποία μετά από την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος φαρμακοποιός στη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών ένα μέρος των πράξεων που του αποδίδονται.