ΕΟΠΥΥ: Προφυλακιστέος ο φαρμακοποιός που κατηγορείται ότι εξέδωσε χιλιάδες πλαστές συνταγές
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ο σύζυγός του.
Στη φυλακή οδηγείται μετά από την απολογία του ο 34χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε χιλιάδες πλαστές συνταγές ζημιώνοντας ανάλογα τον ΕΟΠΥΥ.
Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ανακριτής και εισαγγελέας στην 29χρονη σύζυγο του φαρμακοποιού, ειδικευόμενη γιατρό στο επάγγελμα, η οποία μετά από την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος φαρμακοποιός στη διάρκεια της απολογίας του φέρεται να αποδέχθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών ένα μέρος των πράξεων που του αποδίδονται.
- Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»
- Πάθη, αλήθειες και απομυθοποιήσεις: Οι «Γυναίκες στο Ντιβάνι» επιστρέφουν
- Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»
- ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
- Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός
- Δένδιας: Η Ευρώπη χρειάζεται 20 χρόνια για να αποκτήσει σοβαρές Ένοπλες Δυνάμεις
- ΚΥΣΕΑ με θέμα εξοπλιστικά, SAFE και διεθνείς εξελίξεις
- Πορτοκαλί Τιμολόγια: Όφελος έως 18% στο ρεύμα για τις επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις