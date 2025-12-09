newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελλάδα – Γερμανία: Βαθιά ελλειμματικό παραμένει το διμερές εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 00:30

Ελλάδα – Γερμανία: Βαθιά ελλειμματικό παραμένει το διμερές εμπόριο

Ο συνολικός όγκος συναλλαγών αυξήθηκε 5,33% σε €6,52 δις. το α΄ εξάμηνο του 2025

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Αύξηση 5,33% σημείωσε το διμερές εμπόριο Ελλάδας Γερμανίας το α΄ εξάμηνο του 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 6,52 δις. €, σε σχέση με τα 6,19 δις. € του αντιστοίχου διαστήματος του 2024.

Καθώς όμως οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γερμανία διαμορφώθηκαν σε 1,78 δις. €, σημειώνοντας ελαφρά μείωση κατά 1,11% σε σχέση με το 2024, ενώ αντίθετα, οι εισαγωγές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,97%, φτάνοντας τα 4,74 δις. €. το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό για τη χώρα μας, με το έλλειμμα να διευρύνεται στα -2,96 δις. € από -2,59 δις. € το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,29%.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία, σύμφωνα με την Επεξεργασία των στοιχείων της Destatis από το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, παρουσίασαν μεταβολές στη σύνθεσή τους, με τα φάρμακα –που το α’ εξάμηνο του 2024 κατείχαν την πρώτη θέση– να σημειώνουν σημαντική πτώση, επιτρέποντας στη ΔΚ 0406 – Τυρί και άλειμμα τυριού– να αναδειχθεί στην κορυφή.

Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στα φρέσκα φρούτα, το ελαιόλαδο και τα προετοιμασμένα λαχανικά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ και τα προϊόντα αλουμινίου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση. Παράλληλα σημειώθηκε μείωση στα κλασικά σκευάσματα αλλά μεγάλη άνοδος σε εμβόλια και βιοτεχνολογικά προϊόντα.

Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγονται από την Ελλάδα

Τα δέκα πρώτα προϊόντα τα οποία εισήγαγε η Γερμανία από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2025 που αντιπροσωπεύουν περίπου το 43% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών στη Γερμανία είναι τα ακόλουθα: Τυρί και άλειμμα τυριού, Φάρμακα, Φρέσκα φρούτα, Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, Πλάκες, φύλλα, αλουμινοταινίες, Ελαιόλαδο και παράγωγα, ράβδοι, δίσκοι και προφίλ αλουμινίου, λαχανικά, Αίμα και παράγωγα, αντιοροί, εμβόλια.

Στον αντίποδα, το α΄ εξάμηνο του 2025, η διάρθρωση των κυριότερων εισαγωγών της Ελλάδας από τη Γερμανία χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία προϊόντων υγείας, ενέργειας και μεταφορών, με παράλληλη αύξηση σε τρόφιμα και βιομηχανικά είδη. Τα φάρμακα σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 37%, ενώ αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν επίσης τα Ι.Χ. οχήματα, αλλά και τα αεροσκάφη/δορυφόροι, τα οποία υπερδιπλασίασαν την αξία τους.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι εισαγωγές χοιρινού, γάλακτος και τυριού κινήθηκαν ανοδικά, ενώ στον βιομηχανικό εξοπλισμό ξεχωρίζουν οι αυξήσεις σε ανταλλακτικά οχημάτων, ιατρικά όργανα και εκτυπωτικά μηχανήματα.

Συνολικά τα δέκα πρώτα προϊόντα τα οποία εξήγαγε η Γερμανία στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2025 και αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών στην Ελλάδα ήταν τα εξής: Οξυγόνο, Φάρμακα, ΙΧ οχήματα, Επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη – δορυφόροι, Εμβόλια & ιατρικά παράγωγα, Τυρί και άλειμμα τυριού, Χοιρινό κρέας, Ανταλλακτικά/αξεσουάρ οχημάτων, Γάλα & κρέμα,

Όργανα & συσκευές για ιατρικές επιστήμες και Μηχανές εκτύπωσης, άλλοι εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά.

Οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας

Το α΄ εξάμηνο του 2025, η χώρα μας κατέλαβε την 36η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας, βελτιώνοντας κατά 1 θέση την κατάταξή της σε σύγκριση την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημειώνεται, ότι κατά το α΄ εξάμηνο 2025, οι 10 μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας ήταν οι εξής: ΗΠΑ με 124,9 δις. ευρώ, Κίνα με 122,7 δις. ευρώ, Ολλανδία με 104,9 δις. ευρώ, Γαλλία με 92,5 δις. ευρώ, Πολωνία με 90,0 δις. ευρώ, Ιταλία με 78,5 δις. ευρώ, Ελβετία με 65,8 δις. ευρώ, Αυστρία με 65,7 δις. ευρώ, Ηνωμένο Βασίλειο με 60,1 δις. ευρώ και Τσεχία με 57,7 δις. ευρώ.

Οι ΗΠΑ παραμένουν στην πρώτη θέση από το 2024, θέση που απέσπασαν από την Κίνα. Ο συνολικός όγκος εμπορίου Γερμανίας – Κίνας έφτασε 122,7 δις. € (από 121,8 δις. € το α΄ εξάμηνο του 2024), γεγονός που δείχνει ότι οι εμπορικές τους σχέσεις παραμένουν ισχυρές και σταθερές, παρά τις προκλήσεις της κινεζικής οικονομίας.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βολιβία: 2 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες
Βολιβία 09.12.25

2 διαδηλωτές νεκροί από σφαίρες

Δύο άτομα που συμμετείχαν σε κινητοποίηση στη Βολιβία έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες που δέχτηκαν στον θώρακα, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους σοβαρά.

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι μετακομίζει από το ταπεινό δυάρι στην πολυτελή δημαρχιακή έπαυλη των 1.000 τ.μ.
«Με λύπη» 09.12.25

Ο Μαμντάνι αφήνει το ταπεινό δυαράκι για το πολυτελές Gracie Mansion των 1.000 τ.μ.

Ο Μαμντάνι αφήσει «με λύπη» το ταπεινό δυάρι των 2.300 δολαρίων τον μήνα για να μετακομίσει στην πολυτελή έπαυλη των 1.000 τ.μ., επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο πολύ αριστοκρατικό Απερ Ιστ Σάιντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν – Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι
Ουκρανία 09.12.25

Κοινή δήλωση Φον ντερ Λάιεν - Κόστα για τη συνάντηση με Ζελένσκι

«Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται, η ΕΕ παραμένει αμετάκλητη στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία» αναφέρουν οι Φοντ ντερ Λάιεν και Κόστα, μετά τη συνάντησή τους με τον Ζελένσκι.

Σύνταξη
Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας
Καραϊβική 09.12.25

Το «οπλοστάσιο» των ΗΠΑ στο κατώφλι του Μαδούρο: Πώς εξελίσσεται η εκστρατεία πίεσης κατά της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 83 θανάτους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κομισιόν απαντά στον Μασκ: Οι νομοθεσίες ισχύουν για όλους – «Δύναμή» μας να μετριάσουμε τις εντάσεις
Πλατφόρμα «X» 09.12.25

Η ΕΕ απαντά στον Μασκ: Το πρόστιμο σχετίζεται με τον νόμο και δεν αφορά ιδεολογία

Η Κομισιόν απαντά στον Ελον Μασκ επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο» και τονίζοντας ότι δεν θα ακολουθήσει την ακραία διπλωματική αντιπαράθεση.

Σύνταξη
Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100
Περιβάλλον 09.12.25

Ρεκόρ με καύσωνες για την Ελλάδα μέχρι το 2100

Η Ελλάδα έρχεται στην 7η θέση των χωρών της Ευρώπης με υψηλές θερμοκρασίες που πυροδοτεί η κλιματική αλλαγή – Η νέα έρευνα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα της Reinders Corporation

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αγροτικές κινητοποιήσεις 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της έντασης για να κρύψει τη δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικός κανιβαλισμός» είναι σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ το πεδίο που θέλει η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα με τους αγρότες. Στόχος «να κρύψει πίσω από τα δακρυγόνα» τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»
Fizz 08.12.25

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εναντιώνεται στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει όρους όπως «χορτοφαγικό μπέργκερ»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ενώθηκε με οκτώ Βρετανούς βουλευτές που έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι η απαγόρευση που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο σχετίζεται με ένα ανύπαρκτο πρόβλημα.

Σύνταξη
Καταγγελία Τριανταφυλλάκη από Κρήτη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» – Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις
«Έχουμε τραυματίες» 08.12.25

Καταγγελία Τριανταφυλλάκη: «Μας πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες» - Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, καταγγέλει ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δύο διμοιρίες των ΜΑΤ μεταβαίνουν από την Αθήνα στην Κρήτη. 

Σύνταξη
Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»
Ελπίδα και φόβος 08.12.25

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή Άσαντ, ο Αλ-Σάρα υπόσχεται «συνύπαρξη και δικαιοσύνη»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Στο μήνυμά του προς τους Σύρους πολίτες, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα δεσμεύθηκε για μια «νέα λαμπρή εποχή για τη Συρία».

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση
Νέα Αριστερά 08.12.25

Αλέξης Χαρίτσης: Η κυβέρνηση κυνηγά τους αγρότες και καλύπτει την πραγματική εγκληματική οργάνωση

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισημαίνει ότι «για εγκληματικές ομάδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αλλά ο πρωθυπουργός «φρόντισε να κλείσει η υπόθεση χωρίς να διερευνηθεί».

Σύνταξη
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Επεισόδια στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο – Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά
Επεισόδια στην Κρήτη 08.12.25

Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο - Δικογραφία για τουλάχιστον 10 άτομα στα Χανιά

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό όλων όσων συμμετείχαν στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Ηράκλειο και Χανιά

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σαμαράς: Το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουνε κάθε τόσο το Τζόκερ

Σχόλιο με ιδιαίτερο νόημα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέδειξε μια θεμελιώδη αντίθεση, αναδεικνύοντας παράλληλα το δίκαιο του αγώνα όλων όσοι βρίσκονται στα σημερινά μπλόκα.

Σύνταξη
ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Οσμή σκανδάλου με «γαλάζια» απόχρωση – «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση
«Δυσώδες τοπίο» 08.12.25

Οσμή σκανδάλου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ με «γαλάζια» απόχρωση - «Καταιγίδα» αποκαλύψεων, απολογούμενη η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι κραδασμοί από τις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ζητούνται απαντήσεις για την υπόθεση.

Σύνταξη
Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει
Συμπάσχει με τη Λεπέν 08.12.25

Σαρκοζί: Άνοιγμα στη Λεπέν – Ο Εθνικός Συναγερμός «δεν αποτελεί κίνδυνο» για τη Γαλλία, λέει

Ο Νικολά Σαρκοζί γράφει ότι δεν θα συμμαχήσει με τα κόμματα που κάνουν μέτωπο εναντίον της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Επίσης, προτείνει μια δεξιά συμμαχία «χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς κατακραυγές».

Σύνταξη
Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Ελλάδα 08.12.25 Upd: 23:05

Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη

Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο