Ελλάδα – Γερμανία: Βαθιά ελλειμματικό παραμένει το διμερές εμπόριο

Αύξηση 5,33% σημείωσε το διμερές εμπόριο Ελλάδας Γερμανίας το α΄ εξάμηνο του 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis), ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 6,52 δις. €, σε σχέση με τα 6,19 δις. € του αντιστοίχου διαστήματος του 2024.

Καθώς όμως οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γερμανία διαμορφώθηκαν σε 1,78 δις. €, σημειώνοντας ελαφρά μείωση κατά 1,11% σε σχέση με το 2024, ενώ αντίθετα, οι εισαγωγές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,97%, φτάνοντας τα 4,74 δις. €. το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό για τη χώρα μας, με το έλλειμμα να διευρύνεται στα -2,96 δις. € από -2,59 δις. € το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,29%.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία, σύμφωνα με την Επεξεργασία των στοιχείων της Destatis από το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, παρουσίασαν μεταβολές στη σύνθεσή τους, με τα φάρμακα –που το α’ εξάμηνο του 2024 κατείχαν την πρώτη θέση– να σημειώνουν σημαντική πτώση, επιτρέποντας στη ΔΚ 0406 – Τυρί και άλειμμα τυριού– να αναδειχθεί στην κορυφή.

Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε στα φρέσκα φρούτα, το ελαιόλαδο και τα προετοιμασμένα λαχανικά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ και τα προϊόντα αλουμινίου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση. Παράλληλα σημειώθηκε μείωση στα κλασικά σκευάσματα αλλά μεγάλη άνοδος σε εμβόλια και βιοτεχνολογικά προϊόντα.

Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγονται από την Ελλάδα

Τα δέκα πρώτα προϊόντα τα οποία εισήγαγε η Γερμανία από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2025 που αντιπροσωπεύουν περίπου το 43% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών στη Γερμανία είναι τα ακόλουθα: Τυρί και άλειμμα τυριού, Φάρμακα, Φρέσκα φρούτα, Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, Πλάκες, φύλλα, αλουμινοταινίες, Ελαιόλαδο και παράγωγα, ράβδοι, δίσκοι και προφίλ αλουμινίου, λαχανικά, Αίμα και παράγωγα, αντιοροί, εμβόλια.

Στον αντίποδα, το α΄ εξάμηνο του 2025, η διάρθρωση των κυριότερων εισαγωγών της Ελλάδας από τη Γερμανία χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία προϊόντων υγείας, ενέργειας και μεταφορών, με παράλληλη αύξηση σε τρόφιμα και βιομηχανικά είδη. Τα φάρμακα σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 37%, ενώ αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν επίσης τα Ι.Χ. οχήματα, αλλά και τα αεροσκάφη/δορυφόροι, τα οποία υπερδιπλασίασαν την αξία τους.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, οι εισαγωγές χοιρινού, γάλακτος και τυριού κινήθηκαν ανοδικά, ενώ στον βιομηχανικό εξοπλισμό ξεχωρίζουν οι αυξήσεις σε ανταλλακτικά οχημάτων, ιατρικά όργανα και εκτυπωτικά μηχανήματα.

Συνολικά τα δέκα πρώτα προϊόντα τα οποία εξήγαγε η Γερμανία στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2025 και αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών στην Ελλάδα ήταν τα εξής: Οξυγόνο, Φάρμακα, ΙΧ οχήματα, Επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη – δορυφόροι, Εμβόλια & ιατρικά παράγωγα, Τυρί και άλειμμα τυριού, Χοιρινό κρέας, Ανταλλακτικά/αξεσουάρ οχημάτων, Γάλα & κρέμα,

Όργανα & συσκευές για ιατρικές επιστήμες και Μηχανές εκτύπωσης, άλλοι εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά.

Οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας

Το α΄ εξάμηνο του 2025, η χώρα μας κατέλαβε την 36η θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας, βελτιώνοντας κατά 1 θέση την κατάταξή της σε σύγκριση την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημειώνεται, ότι κατά το α΄ εξάμηνο 2025, οι 10 μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας ήταν οι εξής: ΗΠΑ με 124,9 δις. ευρώ, Κίνα με 122,7 δις. ευρώ, Ολλανδία με 104,9 δις. ευρώ, Γαλλία με 92,5 δις. ευρώ, Πολωνία με 90,0 δις. ευρώ, Ιταλία με 78,5 δις. ευρώ, Ελβετία με 65,8 δις. ευρώ, Αυστρία με 65,7 δις. ευρώ, Ηνωμένο Βασίλειο με 60,1 δις. ευρώ και Τσεχία με 57,7 δις. ευρώ.

Οι ΗΠΑ παραμένουν στην πρώτη θέση από το 2024, θέση που απέσπασαν από την Κίνα. Ο συνολικός όγκος εμπορίου Γερμανίας – Κίνας έφτασε 122,7 δις. € (από 121,8 δις. € το α΄ εξάμηνο του 2024), γεγονός που δείχνει ότι οι εμπορικές τους σχέσεις παραμένουν ισχυρές και σταθερές, παρά τις προκλήσεις της κινεζικής οικονομίας.

Πηγή: ot.gr