Διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με τη Γερμανία

Αύξηση της τάξης του 5,33% παρουσίασε το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γερμανίας το α΄ εξάμηνο του 2025 φτάνοντας στα 6,52 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis).

Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1,78 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας ήπια μείωση 1,11% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,97%, φθάνοντας τα 4,74 δισ. ευρώ. Αυτό είχε ως συνέπεια το εμπορικό ισοζύγιο να παραμείνει αρνητικό για την Ελλάδα, με το έλλειμμα να διευρυνθεί στα -2,96 δισ. ευρώ, έναντι -2,59 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024 – αύξηση 14,29%.

Αλλαγές στη σύνθεση των εξαγωγών προς Γερμανία

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη γερμανική αγορά παρουσίασαν αλλαγές στη σύνθεσή τους. Ενώ τα φαρμακευτικά προϊόντα είχαν καταλάβει την πρώτη θέση το 2024, φέτος σημείωσαν μεγάλη πτώση, με αποτέλεσμα τα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί και κουάρκ) να περάσουν στην κορυφή. Αύξηση κατέγραψαν επίσης τα νωπά φρούτα, το ελαιόλαδο, τα προετοιμασμένα λαχανικά και τα προϊόντα αλουμινίου, δείχνοντας τη διαρκή δυναμική του αγροδιατροφικού τομέα.

Παράλληλα, ενώ μειώθηκαν τα παραδοσιακά φαρμακευτικά σκευάσματα, καταγράφηκε σημαντική άνοδος στις εξαγωγές εμβολίων και βιοτεχνολογικών προϊόντων.

Συνολικά, τα δέκα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν στη Γερμανία το α’ εξάμηνο του 2025 αποτέλεσαν περίπου 43% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, η δομή των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Γερμανία κατά το ίδιο διάστημα χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία προϊόντων υγείας, ενέργειας και μεταφορών, καθώς και από αύξηση στις εισαγωγές τροφίμων και βιομηχανικών ειδών. Τα φαρμακευτικά προϊόντα σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 37%, ενώ σημαντική άνοδος καταγράφηκε επίσης στα επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και στα αεροσκάφη και δορυφόρους, που υπερδιπλασίασαν την αξία τους.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, αυξημένες ήταν οι εισαγωγές χοιρινού κρέατος, γάλακτος και τυριών, ενώ στον βιομηχανικό εξοπλισμό διακρίνονται αυξήσεις σε ανταλλακτικά οχημάτων, ιατρικά όργανα και εκτυπωτικά μηχανήματα. Συνολικά, τα δέκα κυριότερα προϊόντα που εξήγαγε η Γερμανία προς την Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2025 αντιστοιχούσαν περίπου στο 40% του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 36η θέση μεταξύ των 20 κορυφαίων εμπορικών εταίρων της Γερμανίας για το πρώτο εξάμηνο του 2025, κερδίζοντας μία θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ΗΠΑ μεγαλυέτρος εταίρος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 124,9 δισ. ευρώ, η Κίνα με 122,7 δισ. ευρώ και η Ολλανδία με 104,9 δισ. ευρώ, παραμένουν οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Γερμανίας, ακολουθούμενες από τη Γαλλία με 92,5 δισ. ευρώ, την Πολωνία με 90 δισ. ευρώ και την Ιταλία με 78,5 δισ. ευρώ.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διατηρούν για δεύτερη χρονιά την πρώτη θέση που απέσπασαν το 2024 από την Κίνα, αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση της γερμανικής εμπορικής πολιτικής και τη διαφοροποίηση των αγορών της πέραν της Ασίας. Ωστόσο, ο συνολικός όγκος εμπορίου Γερμανίας–Κίνας (122,7 δισ. ευρώ, έναντι 121,8 δισ. ευρώ το 2024) αυξήθηκε, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τις προκλήσεις της κινεζικής οικονομίας, οι εμπορικές τους σχέσεις παραμένουν ισχυρές και σταθερές.

Τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας το α’ εξάμηνο του 2025 δείχνουν μια οριακή μείωση των εξαγωγών κατά 0,13% σε σχέση με το 2024, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,44%, φτάνοντας τα 682 δισ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος εξωτερικού εμπορίου διαμορφώθηκε σε 1,468 τρισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 1,94% σε σχέση με πέρυσι. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό, αλλά μειώθηκε κατά 22,39%, φθάνοντας τα +104 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΟΤ