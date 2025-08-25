Μερτς: Η Γερμανία θα πρέπει να αναζητήσει νέους εμπορικούς εταίρους

Η Γερμανία θα πρέπει να κοιτάξει πέρα ​​από μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει δασμούς 15% σε προϊόντα της ΕΕ, βρίσκοντας νέους εμπορικούς εταίρους τα επόμενα χρόνια, δήλωσε την Κυριακή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Πώς θα χειριστούμε το παγκόσμιο εμπόριο αν, για παράδειγμα, οι Αμερικανοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου;» είπε ο Μερτς σε μια κυβερνητική Open Day, μια εκδήλωση όπου οι άνθρωποι μπορούν να επισκεφθούν θεσμούς του Βερολίνου και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις.

Ο Μερτς δήλωσε ότι βασικά ερωτήματα σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι το τέλος του έτους,

«Θα πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους στον κόσμο που συμμερίζονται τον τρόπο σκέψης μας», πρόσθεσε ο Μερτς, ηγέτης του συντηρητικού κόμματος CDU, του οποίου το ποσοστό αποδοχής ανέρχεται στο 25% – στο ίδιο επίπεδο με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) – σύμφωνα με δημοσκόπηση του INSA που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Bild αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η εμπορική συμφωνία-πλαίσιο της 28ης Ιουλίου επιτεύχθηκε με μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χρειαζόμαστε καλές οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ίσως να τα καταφέραμε εύκολα», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να ανοίξουν εμπορικές δυνατότητες στη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική και ότι θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς.

«Πρέπει να ακολουθούμε με συνέπεια αυτόν τον δρόμο», είπε.

Στο στόχαστρο Μερτς το κοινωνικό κράτος

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι βασικά ερωτήματα σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι το τέλος του έτους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας για την απασχόληση, τις συντάξεις και τα επιδόματα υγείας.

«Πρέπει να κάνουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μας κατάλληλα για το μέλλον», είπε.

Πηγή: ΟΤ