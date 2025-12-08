Μετά από 75 ημέρες διαβουλεύσεων, το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 2025, το Εθνικό Δικαστήριο του Ισημερινού ανακοίνωσε την απόφαση της ενδιάμεσης ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση Sinohydro.

Ο δικαστής Ολάβο Ερνάντες ενημέρωσε για τον αριθμό των ατόμων που θα δικαστούν, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Λενίν Μορένο.

Ο Μορένο καλείται να δικαστεί ως άμεσος δράστης για το αδίκημα της δωροδοκίας, σχετιζόμενο με τη φερόμενη καταβολή χρημάτων από την κινεζική εταιρεία Sinohydro για την εξασφάλιση της σύμβασης κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Coca Codo Sinclair.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η καταγγελλόμενη δωροδοκία φέρεται να διαπράχθηκε μεταξύ 2010 και 2018, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ραφαέλ Κορέα, με το συνολικό ποσό να εκτιμάται στα 76 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η εισαγγελία κάλεσε 24 άτομα στη διαδικασία, περιλαμβάνοντας μέλη της οικογένειας Μορένο, τοπικούς επιχειρηματίες και συνεργάτες από την Κίνα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πρώην πρόεδρος και ο στενός του κύκλος επωφελήθηκαν προσωπικά από τα παράνομα κεφάλαια, με ποσά που κυμαίνονται από 15.000 έως 547.000 δολάρια ΗΠΑ.

Ο επιχειρηματίας Κόντο Πατίνιο φέρεται να έλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο ως μεσάζων.

Το έργο Coca Codo Sinclair, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016 στην περιοχή του Αμαζονίου, σχεδιάστηκε ως σύμβολο της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ισημερινού και βασική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, το εργοστάσιο αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με πάνω από 7.000 ρωγμές στις τουρμπίνες και σημαντικά δομικά ελαττώματα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της κατασκευής και το χρέος που ανέλαβε η χώρα με τα κινεζικά δάνεια.

Η έρευνα για την υπόθεση βασίστηκε σε διεθνή συνεργασία με Παναμά, Μπελίζ, Ελβετία, ΗΠΑ, Κίνα και Ισπανία, που βοήθησαν στην παρακολούθηση των ροών χρημάτων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Βάσει αυτών των στοιχείων, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μορένο για διαφθορά ,η οποία τιμωρείται με φυλάκιση τριών έως δέκα ετών σύμφωνα με τον νόμο του Ισημερινού.

Ο Μορένο, ο οποίος ζει στην Παραγουάη από το 2022 ως Ειδικός Επίτροπος του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, για την Αναπηρία, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.