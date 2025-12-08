newspaper
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης
Υπόθεση Sinohydro: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται ο πρώην προέδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 17:50

Υπόθεση Sinohydro: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται ο πρώην προέδρος του Ισημερινού Λενίν Μορένο

Η υπόθεση, που ξεκίνησε από την εισαγγελία τον Μάρτιο του 2023, εμπλέκει τον Μορένο, μέλη της οικογένειάς του και τοπικούς και Κινέζους επιχειρηματικούς συνεργάτες σ

Μετά από 75 ημέρες διαβουλεύσεων, το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 2025, το Εθνικό Δικαστήριο του Ισημερινού ανακοίνωσε την απόφαση της ενδιάμεσης ακροαματικής διαδικασίας για την υπόθεση Sinohydro.

Ο δικαστής Ολάβο Ερνάντες ενημέρωσε για τον αριθμό των ατόμων που θα δικαστούν, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Λενίν Μορένο.

Ο Μορένο καλείται να δικαστεί ως άμεσος δράστης για το αδίκημα της δωροδοκίας, σχετιζόμενο με τη φερόμενη καταβολή χρημάτων από την κινεζική εταιρεία Sinohydro για την εξασφάλιση της σύμβασης κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Coca Codo Sinclair.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η καταγγελλόμενη δωροδοκία φέρεται να διαπράχθηκε μεταξύ 2010 και 2018, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ραφαέλ Κορέα, με το συνολικό ποσό να εκτιμάται στα 76 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η εισαγγελία κάλεσε 24 άτομα στη διαδικασία, περιλαμβάνοντας μέλη της οικογένειας Μορένο, τοπικούς επιχειρηματίες και συνεργάτες από την Κίνα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πρώην πρόεδρος και ο στενός του κύκλος επωφελήθηκαν προσωπικά από τα παράνομα κεφάλαια, με ποσά που κυμαίνονται από 15.000 έως 547.000 δολάρια ΗΠΑ.

Ο επιχειρηματίας Κόντο Πατίνιο φέρεται να έλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο ως μεσάζων.

Το έργο Coca Codo Sinclair, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016 στην περιοχή του Αμαζονίου, σχεδιάστηκε ως σύμβολο της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ισημερινού και βασική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, το εργοστάσιο αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με πάνω από 7.000 ρωγμές στις τουρμπίνες και σημαντικά δομικά ελαττώματα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα της κατασκευής και το χρέος που ανέλαβε η χώρα με τα κινεζικά δάνεια.

Η έρευνα για την υπόθεση βασίστηκε σε διεθνή συνεργασία με Παναμά, Μπελίζ, Ελβετία, ΗΠΑ, Κίνα και Ισπανία, που βοήθησαν στην παρακολούθηση των ροών χρημάτων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Βάσει αυτών των στοιχείων, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μορένο για διαφθορά ,η οποία τιμωρείται με φυλάκιση τριών έως δέκα ετών σύμφωνα με τον νόμο του Ισημερινού.

Ο Μορένο, ο οποίος ζει στην Παραγουάη από το 2022 ως Ειδικός Επίτροπος του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, για την Αναπηρία, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

