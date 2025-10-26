Πέντε νεκροί από επίθεση συμμοριών σε μπιλιαρδάδικο στο Εκουαδόρ

Πέντε άτομα σκοτώθηκαν σε πυροβολισμό σε αίθουσα μπιλιάρδου στον δυτικό Ισημερινό, ανακοίνωσε το Σάββατο η αστυνομία οι πιο πρόσφατες δολοφονίες σε μια χώρα που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει ένα αυξανόμενο κύμα βίας από συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών και προστασίας.

Παρόμοιες δολοφονίες έχουν συμβεί σε αίθουσες μπιλιάρδου στο Σάντο Ντομίνγκο τους τελευταίους μήνες. Επιθέσεις γίνονται σε μπιλιαρδάδικα

Τρεις άνδρες βγήκαν από ένα φορτηγάκι και άνοιξαν πυρ σε μια αίθουσα στο Σάντο Ντομίνγκο, που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κίτο, σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό ως «διαμάχη μεταξύ οργανωμένων εγκληματικών ομάδων».

Οι συμμορίες του Εκουαδόρ ευθύνονται για το νέο κύμα βίας

Εκτός από τα πέντε άτομα που σκοτώθηκαν, ένα ακόμη τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον αξιωματικό που μίλησε στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Alfa & Omega.

Στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο, την Κολομβία και το Περού, η αυξανόμενη παρουσία συμμοριών έχει μετατρέψει το κάποτε ειρηνικό Εκουαδόρ σε χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ανθρωποκτονιών στη Νότια Αμερική, σύμφωνα με το think tank InSight Crime.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Εκουαδόρ για το Οργανωμένο Έγκλημα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο αριθμός των ανθρωποκτονιών αυξήθηκε κατά 47% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης, περίπου το 27% των κατοίκων του Ισημερινού ζει σε συνθήκες φτώχειας, ενώ το 10,8% ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας σε εθνικό επίπεδο.

Ο Ολιβιέρ Ντε Σούτερ, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι οι φτωχοί νέοι είναι εύκολος στόχος για τις συμμορίες που αναζητούν νέα μέλη. «Η φτώχεια πλήττει ιδιαίτερα τους νέους ενήλικες σε αυτή τη χώρα και πολλοί από αυτούς επιλέγουν είτε να ενταχθούν σε συμμορίες είτε να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Πλέον τα σύνορα των ΗΠΑ είναι κλειστά…

Ο Ντε Σούτερ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα πως η πολιτεία -κάθε χώρας που σπαράσσεται από τη βία- πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη σχέση μεταξύ της φτώχειας και της αύξησης της βίας και πως η ασφάλεια και η καταστολή από μόνες τους δεν αρκούν