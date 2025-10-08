Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του προέδρου του Εκουαδόρ Ντανιέλ Νομπόα δέχθηκε επίθεση με πέτρες καθώς πλησίαζε σε μια εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος υπουργός, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια βρέθηκαν «ίχνη από σφαίρες» στο όχημα του προέδρου, σύμφωνα με το Reuters.

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανζάνο μίλησε την Τρίτη, αφού υπέβαλε επίσημα αναφορά για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Νομπόα. Ο πρόεδρος δεν τραυματίστηκε και πέντε άτομα έχουν συλληφθεί, πρόσθεσε η υπουργός.

«Να πυροβολούν το αυτοκίνητο του προέδρου, να πετάνε πέτρες, να καταστρέφουν κρατική περιουσία αυτό είναι απλά εγκληματικό», δήλωσε η Μανζάνο. «Δεν θα το επιτρέψουμε».

﻿<br />

Ωστόσο, η εθνική ομοσπονδία αυτοχθόνων CONAIE δήλωσε ότι ξέσπασε οργανωμένη βία εναντίον των ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν για την άφιξη του Νομπόα, αναφέροντας ότι μεταξύ των θυμάτων της «βάρβαρης αστυνομικής και στρατιωτικής δράσης» ήταν και ηλικιωμένες γυναίκες.

«Τουλάχιστον πέντε από εμάς έχουν συλληφθεί αυθαίρετα», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Η CONAIE ξεκίνησε απεργία πριν από 16 ημέρες, οργανώνοντας πορείες και αποκλείοντας ορισμένους δρόμους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης που κατάργησε τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο.

﻿<br />

Ένα βίντεο από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που δημοσιεύθηκε από την προεδρία έδειχνε ανθρώπους να πετούν πέτρες στο πλάι του δρόμου και σημάδια θραύσης στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Μια άλλη εικόνα που δημοσιεύθηκε από την προεδρία έδειχνε ένα αυτοκίνητο με σπασμένα παράθυρα και σπασμένο παρμπρίζ. Από τις εικόνες δεν ήταν σαφές αν είχε πυροβοληθεί.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Η ανακοίνωση της προεδρίας του Εκουαδόρ

»Παρά την επίθεση μιας ομάδας εναντίον της προεδρικής αυτοκινητοπομπής στο Κανιάρ, η οποία κατευθυνόταν εκεί για να ανακοινώσει την κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην επαρχία, κόστους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα ωφελήσει 26.000 κατοίκους, να παραδώσει το αποχετευτικό σύστημα Σιγκσιχουαΐκο, κόστους 891.000 δολαρίων, και να παραδώσει τη συμφωνία χρηματοδότησης για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος Quilloac, κόστους 815.000 δολαρίων, οι αποσταθεροποιητές δεν κατάφεραν να σταματήσουν την εθνική κυβέρνηση.

Υπακούοντας σε εντολές ριζοσπαστικοποίησης, επιτέθηκαν σε προεδρικό κομβόι στο οποίο ταξίδευαν πολίτες. Προσπάθησαν να εμποδίσουν με τη βία την παράδοση ενός έργου που αποσκοπούσε στη βελτίωση της ζωής μιας κοινότητας.

Κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και δεν μπορούν να μας σταματήσουν: να φτάνουμε σε κάθε γωνιά της χώρας, όπου οι οικογένειες χρειάζονται έργα, υπηρεσίες και την παρουσία του Προέδρου τους.

Όλοι οι συλληφθέντες θα διωχθούν για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας».

H… κυρούλα η «τρομοκράτισσα»