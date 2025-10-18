Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Στιγμές έντασης βίωσε ο ποδοσφαιρικός κόσμος του Εκουαδόρ, όταν ο Μπράιαν «Κούκο» Άνγκουλο, πρώην επιθετικός της Κρουζ Αζούλ και νυν παίκτης της Λίγκα Ντεπορτίβα Ουνιβερσιτάρια ντε Πορτοβιέχο, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στην επαρχία Μαναμπί. Ο 29χρονος επιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη κοντά στο στάδιο Ρεάλες Ταμαρίντος, λίγο πριν από τον αγώνα ρεβάνς της ομάδας του για τη φάση των «16» του πρωταθλήματος ανόδου απέναντι στη Búhos ULVR. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ η τοπική ποδοσφαιρική κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για την κλιμακούμενη ανασφάλεια που πλήττει το ποδόσφαιρο της

Λατινικής Αμερικής.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Λίγκα ντε Πορτοβιέχο επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης δέχθηκε επίθεση το πρωί της Παρασκευής και ότι η ιατρική του φροντίδα ήταν άμεση:

«Ο Μπράιαν Άνγκουλο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την απόπειρα κατά της ζωής του και καλούμε τις αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων».

Η ανακοίνωση αποκάλυψε επίσης ότι ορισμένα μέλη της ομάδας είχαν λάβει προειδοποιητικά μηνύματα και απειλές τις ημέρες πριν από τον αγώνα, γεγονός που ενισχύει την υπόνοια ότι η επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με το ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Η Αστυνομία του Εκουαδόρ έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών και την εξιχνίαση των κινήτρων, ενώ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία παρατηρείται στην περιοχή του σταδίου και στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο ποδοσφαιριστής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Εκουαδόρ (FEF) δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν το παιχνίδι θα αναβληθεί, ωστόσο η ομάδα του Πορτοβιέχο απηύθυνε επείγον κάλεσμα για προστασία και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, τονίζοντας ότι η βία «δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο».

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στους φιλάθλους. Πολλές ομάδες του Εκουαδόρ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, ενώ οι οπαδοί της Κρους Ασούλ πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα αγάπης και υποστήριξης προς τον παίκτη που τίμησε τη φανέλα τους στο παρελθόν.

Ο Μπράιαν Άνγκουλο, που αγωνίστηκε με την Κρους Ασούλ την περίοδο 2019–2022, μέτρησε 58 συμμετοχές, 12 γκολ και 2 ασίστ, συμμετέχοντας στην κατάκτηση της ιστορικής “Novena” το 2021, του πρώτου πρωταθλήματος του συλλόγου μετά από 23 χρόνια. Επίσης, συνέβαλε στις κατακτήσεις της Leagues Cup 2019 και του Campeón de Campeones 2020/21, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Liga MX.

Σήμερα, φορώντας τη φανέλα της Λίγκα ντε Πορτοβιέχο, ο Άνγκουλο αγωνίζεται με στόχο την άνοδο του συλλόγου στην πρώτη κατηγορία. Η ανάρρωσή του συνεχίζεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η επίθεση είχε αθλητικά κίνητρα ή συνδέεται με εξωποδοσφαιρικά συμφέροντα.

Μια ακόμη σκοτεινή σελίδα για το ποδόσφαιρο του Εκουαδόρ, που βλέπει ολοένα και συχνότερα τους παίκτες του να γίνονται στόχοι της βίας που μαστίζει τη χώρα.