Σκοτώθηκε από πυροβολισμούς ο ποδοσφαιριστής της Παλαιστίνης, Αλ-Ομπαΐντ!

Θρήνος στο ποδόσφαιρο της Παλαιστίνης, καθώς ο θρυλικός παίκτης της εθνικής ομάδας, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ βρέθηκε νεκρός μετά από πυρά που δέχθηκε στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Παλαιστίνης, ο 40χρονος σκοτώθηκε από στρατιώτες του Ισραήλ και ενώ την ίδια ώρα βρισκόταν σε ένα σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ομάδες της Παλαιστίνης και αρκετοί ακόμη φορείς της χώρας έχουν ποστάρει για τον Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ, μεταφέροντας τα συλλυπητήριά τους, όπως και η Ντεπορτίβο Παλεστίνο από τη Χιλή.

Δείτε τις αναρτήσεις για τον θρυλικό παίκτη από την Παλαιστίνη

Suleiman Al-Obaid, former Palestine national team player and one of Gaza’s football legends, was killed today by Israeli forces as he waited for humanitarian aid in southern Gaza. He was 40 years old. A husband, a father of five, and a hero on and off the pitch. pic.twitter.com/dnMRzoQ990 — Leyla Hamed (@leylahamed) August 6, 2025

Ο θρυλικός παίκτης της Παλαιστίνης είναι ακόμα ένα θύμα του πολέμου που μαίνεται στη λωρίδα της Γάζας, όπου καθημερινά πεθαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.