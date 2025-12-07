Μια αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε γάμο στο Τσαντ. Καλεσμένος που συμμετείχε σε εορταστικούς πυροβολισμούς τραυμάτισε θανάσιμα τον γαμπρό, προκαλώντας στη συνέχεια εκτεταμένες συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Amdirib, στην περιοχή Batha, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο καλεσμένος έφτασε στον χώρο του γάμου και κρατούσε αυτόματο όπλο, το οποίο σήκωσε στον αέρα για να πυροβολήσει ως ένδειξη τιμής προς τον γαμπρό.

Η ισχυρή ανάκρουση του όπλου φέρεται να εκτροχίασε τη λαβή του, με αποτέλεσμα μία από τις σφαίρες να χτυπήσει τον γαμπρό στο στήθος.

Groom accidentally killed by his brother during wedding in Chad pic.twitter.com/f62Ag8fPNU — Vegas ⚔ (@vegasyx) December 6, 2025



Ο δράστης αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, μέχρι που οι φωνές των παρευρισκόμενων τον έκαναν να γυρίσει και να συνειδητοποιήσει τι έκανε.

Ο γαμπρός κατέρρευσε και σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, είτε υπέκυψε επί τόπου είτε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Ati.

Ο θάνατός του έγινε αφορμή να ξεσπάσει βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών, η οποία κλιμακώθηκε σε αιματηρό επεισόδιο με 57 νεκρούς.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο γαμπρός ήταν μέλος της πολιτοφυλακής Rapid Support Forces (RSF) του Σουδάν και ότι ο δράστης ήταν πιθανώς ο αδελφός του.