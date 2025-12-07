Εικόνες που θύμισαν το καταστροφικό πέρασμα του Daniel άφησε πίσω της η κακοκαιρία Byron στη Θεσσαλία, καθώς χωράφια έχουν μετατραπεί σε άπεραντες λίμνες.

Συναγερμός στη Λάρισα. Οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και σε καλλιέργειες

Τα ορμητικά νερά του Πηνειού και των παραποτάμων του έχουν κατακλύσει με νερό και φερτά υλικά χιλιάδες στρέμματα στα χωριά, Κλοκωτός, Φαρκαδόνα, Κεραμίδι, Ζάρκο και Πηνειάδα του Δήμου Φαρκαδόνας, την γνωστή λεκάνη απορροής των υδάτων του Πηνειού.

Αυξημένη επιφυλακή

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του. Η στάθμη του ποταμού Πηνειού αυξάνεται μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και οι αρμόδιες αρχές καλούνται να επέμβουν για τον καθαρισμό.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής, με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών από σημεία του Πηνειού όπου παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση.

Τα γενικότερα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στον Πηνειό, καθώς και τον συνεχή έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, τα θυροφράγματα έχουν κλείσει στο σύνολό τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.

Υπό στενή παρακολούθηση

Όπως επισημαίνει το φαινόμενο βρίσκεται υπό στενή και διαρκή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις περιοχές Κουτσόχερο, Άγιος Θωμάς και Νέα Σμύρνη, με τα νερά του Πηνειού να απειλούν κι άλλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Στο μεταξύ οι αγρότες που είδαν για μια ακόμη φορά τα χωράφια τους να καλύπτονται με νερό αναφέρουν την απουσία αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή.