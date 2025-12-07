Ποιο λάθος στα ΑΤΜ μπορεί να μας κοστίσει ακριβά

Κάθε φορά που εκτυπώνουμε μια απόδειξη μετά από μια συναλλαγή σε κάποιο ATM, αυτή περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, όπως το υπόλοιπο του λογαριασμού ή τμήματα του αριθμού της κάρτας.

Μπορεί πολλοί χρήστες να μην δίνουν σημασία σε αυτές τις ποδείξεις και να τις πετάνε, ωστόσο μπορεί να βρεθούν πολύ εύκολα στην κατοχή επίδοξων απατεώνων και να… αξιοποιηθούν. Κάτι που αποφεύγεται, εάν πατηθεί το πλήκτρο «Ακύρωση» ή να μην μην εκτυπωθεί η απόδειξη συναλλαγής, καθώς πρόκειται για ένα απλό βήμα που μπορεί να αποφύγει περιττές απάτες.

Αντί φυσικής απόδειξης στα ATM

Αντί για τη φυσική απόδειξη, συνιστάται η χρήση εφαρμογών mobile ή internet banking για τον έλεγχο των συναλλαγών και του υπολοίπου.

Αυτές οι τραπεζικές πλατφόρμες είναι όλο και πιο ασφαλείς και επιτρέπουν λεπτομερή έλεγχο των προσωπικών οικονομικών σε πραγματικό χρόνο, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσικές αποδείξεις, οι οποίες μένουν εκτεθειμένες.

Το τρικ της ακύρωσης

Εκτός από την αποφυγή της εκτύπωσης της απόδειξης, το πάτημα του πλήκτρου «Ακύρωση» στο τέλος της συναλλαγής έχει αντίκτυπο στην προστασία του χρήστη. Το βήμα αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα ΑΤΜ κλείνει σωστά τη συνεδρία που σχετίζεται με την κάρτα.

Εάν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, το ΑΤΜ θα μπορούσε να παραμείνει ενεργό με τα δεδομένα του προηγούμενου χρήστη, επιτρέποντας σε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό και να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένες πράξεις.

Συστάσεις για προστασία στα ΑΤΜ

Είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ΑΤΜ που βρίσκονται σε καλά φωτισμένους χώρους, όπως μέσα σε τράπεζες ή εμπορικά κέντρα.

Πριν εισαγάγετε την κάρτα στο μηχάνημα, ελέγξτε την υποδοχή της κάρτας ή το πληκτρολόγιο για ξένα αντικείμενα. Συσκευές κλωνοποίησης, γνωστές ως «skimmers», τοποθετούνται συχνά σε αυτές τις περιοχές για να συλλαμβάνουν τις πληροφορίες της κάρτας.

Καλύψτε το πληκτρολόγιο με το ένα χέρι όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για να μην το δουν κρυφές κάμερες ή άτομα που βρίσκονται κοντά.

Ποτέ μη δέχεστε βοήθεια από αγνώστους, ακόμη και αν φαίνονται φιλικοί. Μπορεί να προσπαθούν να σας αποσπάσουν την προσοχή προκειμένου να κλέψουν τα δεδομένα ή τα χρήματά σας.

Εάν το ΑΤΜ κρατήσει την κάρτα σας ή επιδείξει ασυνήθιστη συμπεριφορά, πατήστε αμέσως το πλήκτρο «Ακύρωση», εγκαταλείψτε την περιοχή και επικοινωνήστε με την τράπεζα ή την αστυνομία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τα μετρητά και την κάρτα σας πριν φύγετε από το ΑΤΜ. Μην βιάζεστε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή για να αποφύγετε τα λάθη.

Οι προφυλάξεις δεν τελειώνουν όταν φεύγετε από το ΑΤΜ. Εάν έχετε σηκώσει σημαντικό χρηματικό ποσό, αποφύγετε να περπατάτε μεγάλες αποστάσεις και προσπαθήστε να συνοδεύεστε από ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης ή ζητήστε υποστήριξη από τις τοπικές αρχές.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να καταστρέφετε με ασφάλεια οικονομικά έγγραφα που δεν χρειάζεστε πλέον, όπως αποδείξεις ή τραπεζικές καταστάσεις, κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια, ώστε οι πληροφορίες να μην είναι πλέον ευανάγνωστες.

Πηγή: ot.gr