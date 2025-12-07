«Κουμπαρά» για νέες παροχές και φορολογικές ελαφρύνσεις, που θα ανακοινωθούν τον επόμενο χρόνο και θα ενεργοποιηθούν το 2027, φτιάχνει η κυβέρνηση ενώ ταυτόχρονα μεταθέτει για μετά τις εκλογές τις δύσκολες αποφάσεις με πολιτικό κόστος για Ασφαλιστικό, συντάξεις και φορολογία ακινήτων.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων η περαιτέρω μείωση φορολογικών βαρών και η ενίσχυση των εισοδημάτων

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση ενός νέου πακέτου μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που με βάση τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο έτος. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων η περαιτέρω μείωση φορολογικών βαρών και η ενίσχυση των εισοδημάτων.

Στην αντίπερα όχθη και με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει μετά τις κάλπες τρεις «καυτούς» φακέλους που αφορούν:

Αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Δεν θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αναπροσαρμογής που συνδέει την ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, ο οποίος θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί το 2026 προκειμένου να εφαρμοστεί σταδιακά από το 2027. Και αυτό γιατί τυχόν αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας θα είχε κόστος, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και πολιτικό σε μια προεκλογική περίοδο.

Η σύνδεση του προσδόκιμου ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα εξεταστεί εκ νέου το αργότερο ως το 2029 και τότε πιθανότατα θα αποφασιστεί η αύξηση στις ηλικίες συνταξιοδότησης, η οποία θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2030.

Το «φρένο» στις αλλαγές των ορίων ηλικίας ευνοεί τους σημερινούς 57άρηδες και 58άρηδες καθώς ως το 2030 που θα εξεταστούν εκ νέου τα όρια ηλικίας θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών και εφόσον έχουν 40 έτη ασφάλισης θα έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε.

Αντιθέτως οι ασφαλισμένοι που σήμερα είναι 50 έως 55 ετών δεν θα έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος ως το 2030, που κατά τα φαινόμενα θα αυξηθούν οι ηλικίες συνταξιοδότησης, και άρα δεν θα γλιτώσουν την αναπροσαρμογή των ορίων.

Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

«Κόντρα» στο ράλι των τιμών που συνεχίζεται στην κτηματαγορά και παρά το γεγονός ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών έγινε τον Ιούνιο του 2021, η κυβέρνηση επέλεξε να μην «πειράξει» τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον μέχρι και το 2027. Μια αύξηση των αντικειμενικών τιμών, ειδικά στις περιοχές που έχει ανοίξει σημαντικά η «ψαλίδα» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών, θα προκαλούσε ένα νέο σπιράλ ανόδου των πραγματικών τιμών και ένα ντόμινο αυξήσεων σε φόρους και τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα για εκατομμύρια φορολογουμένους.

Οι επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους θα ήταν σημαντικές ακόμα και στις περιπτώσεις που καλύπτονται από τα αφορολόγητα όρια, καθώς οι νέες τιμές θα «φούσκωναν» τα έξοδα (συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη μεταγραφής στο Κτηματολόγιο, αμοιβή μεσίτη) για όσους αγοράζουν ένα ακίνητο ή γράφουν ένα σπίτι στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους.

Πάντως, η επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα φέρει μεγάλες αυξήσεις καθώς τα τελευταία χρόνια οι τιμές στην αγορά έχουν κάνει άλμα καταγράφοντας αυξήσεις της τάξης του 30%, 40%, ακόμη και 50%.

Περικοπή των συντάξεων χηρείας

Με βάση τον νόμο 4387/2016, γνωστό και ως νόμο Κατρούγκαλου, προβλέπεται η περικοπή κατά 50% των συντάξεων χηρείας για όλους του συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ομως, η περικοπή εφαρμόστηκε από το 2019 μόνο στις συντάξεις του Δημοσίου και στις συντάξεις του ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ), ενώ δεν εθίγησαν οι συντάξεις χηρείας που αποδίδονται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα συνταξιούχων – δικαιούχων συντάξεων χηρείας που συνεχίζει να λαμβάνει το 70% της σύνταξης, ενώ δεν το δικαιούται.

