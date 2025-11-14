Ακίνητα: Οι φοροπαγίδες πίσω από την αγορά

Παρά την άνοδο που εξακολουθούν να καταγράφουν οι τιμές πώλησης των ακινήτων, το κύμα στις μεταβιβάσεις συνεχίζεται, με τις αγοραπωλησίες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων δείχνουν ότι από την αρχή του έτους περισσότερα από 32.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια, με τη συνολική αξία τους να υπερβαίνει τα 3,2 δισ. ευρώ.

Όσοι απέκτησαν ακίνητο φέτος θα πρέπει να πάρουν χαρτί, μολύβι και κομπιουτεράκι για να υπολογίσουν τα ποσά που έχουν δαπανήσει. Αν τα χρήματα που έχουν διαθέσει για την αγορά του ακινήτου δεν καλύπτονται από τα εισοδήματά τους, θα πρέπει να λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους προκειμένου να αποφύγουν τις περιπέτειες με την Εφορία και την πληρωμή έξτρα φόρου.

Στις αγοραπωλησίες ακινήτων η μεγαλύτερη φοροπαγίδα κρύβεται στα τεκμήρια. Μπορεί το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες να μειώθηκε έως 35% φέτος, αλλά το 2026 με την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων θα έρθει να προστεθεί στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, το λεγόμενο πόθεν έσχες, για να ανεβάσει τον λογαριασμό για τους φορολογουμένους. Αν τα τεκμαρτά ποσά δεν καλύπτονται από τα εισοδήματα, οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πληρωμή έξτρα φόρου, τον οποίο όμως έχουν τη δυνατότητα να σβήσουν εάν επικαλεστούν εισοδήματα από το παρελθόν, δανεικά από τράπεζες ή συγγενείς, χρηματικές γονικές παροχές ή έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Για να αποφύγουν τις φοροπαγίδες όσοι έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν ακίνητο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Στο ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά του ακινήτου ή των ακινήτων συμπεριλαμβάνεται το άθροισμα του τιμήματος, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, των συμβολαιογραφικών εξόδων, καθώς και λοιπών εξόδων και φόρων που καταβλήθηκαν για την αγορά ακινήτων.

Στην αγορά ακινήτων ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπόψη αυτό.

Κρίσιμος χρόνος για να υπολογιστεί το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης είναι ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου εφόσον καταβληθεί ολόκληρο το τίμημα και παραδοθούν η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου, διαφορετικά, το ποσό της δαπάνης θα κατανέμεται στα φορολογικά έτη που καταβάλλονται οι δόσεις, όπως αυτό προκύπτει από σχετικά παραστατικά πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου αγοράς.

Σε ανέγερση οικοδομής, εφόσον η ανέγερση διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος, εκτός εάν χρόνος καταβολής έχει οριστεί διαφορετικά (π.χ. ο χρόνος αποπεράτωσης της οικοδομής).

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για επισκευή και συντήρηση κατοικίας δεν υπολογίζονται ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.

Αν όμως πρόκειται για προσθήκες, επεκτάσεις, τότε τίθεται θέμα δαπάνης απόκτησης.