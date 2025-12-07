Το email της Netflix στους συνδρομητές της για την εξαγορά της Warner Bros

Με ένα e mail στους συνδρομητές της η Netflix «υποδέχεται» τη Warner Bros. , τον κολοσσό των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών που «μετρά» ατελείωτα …χιλιόμετρα κινηματογραφικού φίλμ και μια γεμάτη επιτυχίες ιστορία 102 χρόνων.

Η κορυφαία πλατφόρμα, η εταιρείας που σχεδόν καθιέρωσε και ανέπτυξε την υπηρεσία streaming, έγραψε στους συνδρομητές της πως ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Warner Bros, αποκτά πρόσβαση στο υλικό των Warner Bros και HBO Max. Κάτι που δεν βλέπουν όλοι με καλό μάτι.

Ωστόσο δεν προσφέρει κάποιο «πακέτο» και για τις δύο συνδρομητικές, καθώς η εξαγορά δεν έχει ακόμα εγκριθεί.

Το μήνυμα της Netflix

Πρόσφατα ανακοινώσαμε ότι η Netflix θα εξαγοράσει τη Warner Bros., συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο, του HBO Max και του HBO.

Έτσι, η κορυφαία μας ψυχαγωγική υπηρεσία θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις εμβληματικές ιστορίες της Warner Bros., συνδυάζοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα franchise του κόσμου, όπως τα Χάρι Πότερ, Τα Φιλαράκια, The Big Bang Theory, Καζαμπλάνκα, Game of Thrones και το σύμπαν της DC, με τα Stranger Things, Wednesday, Το Παιχνίδι του Καλαμαριού, Μπρίτζερτον και K-Pop: Κυνηγοί Δαιμόνων.

Τι αλλάζει;

Τίποτα δεν αλλάζει σήμερα. Και οι δύο υπηρεσίες streaming θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά. Υπάρχουν κι άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν προτού κλείσει η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων και των εγκρίσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο μεταξύ, ελπίζουμε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε όσο θέλετε, όποτε θέλετε, μέσα από το τρέχον συνδρομητικό σας πρόγραμμα.

Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχετε ερωτήσεις. Στο Κέντρο βοήθειας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Netflix. Δεσμευόμαστε να σας προσφέρουμε περισσότερες απίθανες σειρές, ταινίες, παιχνίδια και ζωντανά προγράμματα.

Η ομάδα του Netflix»

Πηγή: ot.gr