Το Netflix αποκτά τους σούπερ ήρωες της DC – Το brand που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ πλήρως

Την ώρα που το Χόλιγουντ παλεύει με την αναδιάρθρωση μετά τις «streaming αναταράξεις», η εταιρεία Netflix αποφασίζει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Η συμφωνία των 82,7 δισ. δολαρίων για την απόκτηση των στούντιο της Warner Bros. Discovery δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Είναι μια επιθετική δήλωση ισχύος που φέρνει το Netflix κάτι που καμία πλατφόρμα δεν είχε ποτέ: ένα σύμπαν υπερηρώων με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και δυναμικό δεκάδων δισεκατομμυρίων.

Το σύμπαν της DC (θυγατρικής της Warner Bros) ανοίγει ξανά – αλλά αυτή τη φορά με νέο ιδιοκτήτη και νέους κανόνες.

Το Netflix και το κρυφό πλεονέκτημα: Το brand που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ πλήρως

Παρότι η DC έχει κληρονομιά ογδόντα ετών, η εμπορική της απόδοση θεωρείται υποτονική σε σχέση με το εύρος της. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Marvel της Disney κατάφερε να «στύψει» το franchise της με στρατηγική συνέπεια, ενώ η DC συχνά έμοιαζε να κινείται με αποσπασματικά βήματα.

Το αποτέλεσμα: μία τεράστια ευκαιρία που δεν μετατράπηκε ποτέ σε αντίστοιχα έσοδα.

Ακριβώς εδώ εντοπίζεται και η ευκαιρία της Netflix — μια ευκαιρία που οι ίδιοι οι επενδυτές χαρακτηρίζουν «τη μεγαλύτερη αξία της εξαγοράς».

Από τα σκοτεινά δωμάτια δημιουργίας στο παγκόσμιο σχέδιο

Πολύ πριν η εξαγορά μπει στα πρωτοσέλιδα, o συνδιευθυντής της DC Studios Peter Safran και ο σκηνοθέτης James Gunn εργάζονταν ήσυχα πάνω σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια σειρά sequels.

Ο στόχος τους ήταν η απόλυτη ενοποίηση: ίδια μυθολογία σε κόμικς, κινηματογράφο και παιχνίδια, κοινό οπτικό και αφηγηματικό ύφος και μια ενιαία, συνεκτική ταυτότητα για την DC.

Το νέο Superman άνοιξε τον δρόμο και απέδειξε ότι το κοινό ανταποκρίνεται όταν η αφήγηση είναι καθαρή και συνεπής. Με κέρδη άνω των 100 εκατ. δολαρίων, ήταν η πρώτη ένδειξη ότι το όραμα μπορεί να αποδώσει.

Η νέα γενιά ιστοριών: Από την Supergirl στο σύμπαν της Gotham

Η δημιουργική παραγωγή δεν περιορίζεται στον Superman. Το πλάνο της επόμενης τριετίας περιλαμβάνει:

μια νέα ταινία Supergirl, με τελείως διαφορετική αισθητική από ό,τι έχει δει το κοινό

την κινηματογραφική επανεμφάνιση του Clayface, ενός χαρακτήρα που ποτέ δεν πρωταγωνίστησε σε live-action

συνέχειες για Superman και The Batman το 2027

τη νέα σεζόν του Penguin

μια true-crime σειρά αφιερωμένη στον Gorilla Grodd

Μέσα σε όλα αυτά, ο σκηνοθέτης Matt Reeves ξεκινά γυρίσματα του Batman τον Μάιο, ενώ ο Gunn μπαίνει σε στούντιο τον Απρίλιο.

Το άνοιγμα πέρα από τις οθόνες – εκεί γράφεται το πραγματικό κέρδος

Η DC δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «ταινίες και σειρές». Το νέο μοντέλο προβλέπει εμπειρίες που ξεφεύγουν από το οπτικοακουστικό προϊόν, με θεματικές περιοχές σε πάρκα αναψυχής, ζωντανά events σε πραγματικά set από τη Metropolis ή τη Gotham και μεγάλα venues όπως το Iceberg Lounge.

Αυτές οι ιδέες συζητούνταν ήδη με την Universal, όμως το Netflix τις βλέπει ως βασική επέκταση της νέας εταιρικής στρατηγικής της.

Ο Ted Sarandos, o co-CEO του Netflix μάλιστα ανέφερε ότι το μέλλον θα είναι «διαδραστικό, πολυεπίπεδο και πέρα από τις πλατφόρμες».

Ο ανταγωνισμός που αλλάζει μορφή

Η Marvel βρίσκεται στην κορυφή των box office franchises με έσοδα άνω των 30 δισ. δολαρίων.

To Netflix δεν προσπαθεί απλώς να την ανταγωνιστεί. Eπιχειρεί να δημιουργήσει ένα υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει streaming, κινηματογραφική κυκλοφορία, gaming και live experiences.

Η θεατρική διανομή, παρότι στο παρελθόν το Netflix την περιόριζε, επαναξιολογείται πλήρως.

Τα στούντιο της Warner θα συνεχίσουν να βγάζουν ταινίες στις αίθουσες, κάτι που αποτελεί αλλαγή φιλοσοφίας για το Netflix.

Πώς αντιμετωπίζουν την εξαγορά Safran και Gunn

Παρότι δεν συμμετείχαν άμεσα στις συνομιλίες πώλησης, οι δυο τους δηλώνουν πως συνεχίζουν με απόλυτη προσήλωση στο δημιουργικό τους σχέδιο.

Ο Safran τονίζει ότι ο Gunn είναι «ο εγκέφαλος του νέου σύμπαντος».

Ο Gunn, πιστός στο ευθύ και λακωνικό ύφος του, συνοψίζει όλη τη στρατηγική σε μία φράση: «Αν κάνεις έναν Batman, πρέπει να είναι καταπληκτικός».

Πηγή: ot.gr