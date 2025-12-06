Live streaming: Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League.
Μετά τη νίκη (20-8) επί της Βάσας στο Παπαστράτειο, στο ματς της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο πρωτάθλημα.
Σήμερα Σάββατο (6/12), ώρα 13:00 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΓΣ Περιστερίου, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, σε ένα ματς στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Water Polo League.
Δείτε το ματς Ολυμπιακός – ΓΣ Περιστερίου μέσω live streaming:
«Με τη σοβαρότητα που μας χαρακτηρίζει»
Ζαννής Αλαφραγκής: «Προερχόμενοι από μια πολύ καλή εμφάνιση στο ματς της Τέταρτης, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό και στα εναπομείναντα παιχνίδια, μέχρι τη διακοπή. Το Περιστέρι είναι μια ομάδα που δείχνει σταθερότητα, ενώ έχει δείξει καλά στοιχεία στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, αν προσεγγίσουμε τον αγώνα με την απαραίτητη σοβαρότητα που μας χαρακτηρίζει, θα έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα».
