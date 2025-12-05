18 χρόνια και 1.297 αγώνες: Ο ΛεΜπρόν για πρώτη φορά μονοψήφιος από το 2007!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί να αγωνίζεται για 23η συνεχόμενη σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA, όμως στην αναμέτρηση με τους Τορόντο Ράπτορς, έβαλε στοπ σε ένα ανεπανάληπτο σερί.

Αν και οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν σπουδαίο διπλό στο «Τορόντο» με σκορ 123-120 κι εκείνος έδωσε την καθοριστική ασίστ στον Χατσιμούρα, ο οποίος πέτυχε τρίποντο και έκρινε το παιχνίδι, ο «Βασιλιάς», «έσπασε» το σερί που είχε για 18 χρόνια και σκόραρε μονοψήφιο αριθμό πόντων.

Ο ΛεΜπρόν μπορούσε να σκοράρει ο ίδιος, αλλά έδωσε την ασίστ και χάλασε ένα σερί, καθώς δεν είχε σκοράρει σε καμία αναμέτρηση στην οποία συμμετείχε, λιγότερους από 10 πόντους.

Συγκεκριμένα, από τις 6/1/2007, μέχρι και τις 1/12/2025, ο «Βασιλιάς» έδωσε το «παρών» σε 1.297 παιχνίδια, φορώντας τις φανέλες των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Λέικερς.

Σε όλα αυτά τα παιχνίδια στο NBA υπήρξε διψήφιος, αλλά στο Τορόντο, πριν μερικές ώρες έμεινε στους 8 και η μοναδική αυτή του πορεία διακόπηκε.

Jan. 6, 2007 to Dec. 1, 2025. Double-digit scoring in Every. Single. Game. What a special run for @KingJames 👑 pic.twitter.com/Xtx4F7XKSE — NBA (@NBA) December 5, 2025

Όταν πια πήγε στα αποδυτήρια και οι παλμοί έπεσαν, κλήθηκε να δώσει την καθιερωμένη του post-game συνέντευξη. «Τι συναισθήματα σου προκάλεσε το γεγονός ότι τελείωσε το σερί σου;», τον ρώτησε ο Αμερικανός ρεπόρτερ.

«Κανένα συναίσθημα, νικήσαμε», απάντησε ο ΛεΜπρόν χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις!

Δείτε τη δήλωση του ΛεΜπρόν: