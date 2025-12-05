Θεσσαλία: Κοντά στα όρια υπερχείλισης ο Πηνειός

Λιγότερο από ένα μέτρο θέλει να υπερχειλίσει ο Πηνειός ποταμός στα Τρίκαλα.

Όπως μεταδίδει το trikalaola.gr, η στάθμη του Πηνειού ποταμού στη γέφυρα του Βαλομανδρίου, ανέβηκε απότομα από το μεσημέρι και μετά κατά δύο περίπου μέτρα.

Ανησυχία

Η ανησυχία είναι μεγάλη, αφού στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο φορές καταστροφικές πλημμύρες, μία το 2016 και μία το 2023.

Δείτε βίντεο: