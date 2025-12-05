Ηλεία: Θρίλερ στην Ανδραβίδα με IX βυθισμένο σε αρδευτικό κανάλι – Αγνοείται ο οδηγός
Το αυτοκίνητο ανασύρθηκε από το σημείο της εκτροπής του στο κανάλι ωστόσο μέσα σε αυτό δεν υπήρχε κανένα άτομο.
Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στην Ηλεία.
Πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε μέσα σε κανάλι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ.
Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές όπου κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα.
Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες και στο κανάλι ωστόσο λόγω του σκότους οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης εξετάζεται το ενδεχόμενο στο όχημα να επέβαιναν αλλοδαποί εργάτες γης και να εγκατέλειψαν το όχημα. Είτε έπεσαν στο κανάλι λόγω τροχαίου και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν χωρίς να ειδοποιήσουν τις Αρχές είτε το έριξαν εκεί για άγνωστούς λόγους.
