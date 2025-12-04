Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σημαντικά ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την αξιοπιστία των δηλωθέντων στοιχείων σχετικά με επιδοτήσεις και ζωικό κεφάλαιο προέκυψαν από τη σημερινή κατάθεση του παραγωγού Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της κ. Σεμερτζίδου», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «ο μάρτυρας δεν κατάφερε να δώσει σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ζητήματα επιδοτήσεων και ελέγχου ροών χρήματος».

Όπως επισημαίνουν, «ο κ. Μαγειρίας, υπεραμυνόμενος των ενεργειών του, κατέθεσε πως όλες οι δραστηριότητές του είναι απόλυτα νόμιμες και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί του είναι αποτέλεσμα του βιαστικού πορίσματος του Εισαγγελέα, ο οποίος επηρεάστηκε από τις συκοφαντίες που διαδίδονται εις βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του!!!».

«Στην κατάθεσή του», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ούτε τον αριθμό των ζώων που διέθετε ακόμη και τα δυο τελευταία έτη ο ίδιος και η οικογένειά του, ούτε τον αριθμό εκείνων που απωλέσθηκαν λόγω επίθεσης λύκου όπως ισχυρίστηκε. Και ενώ επικαλέστηκε επανειλημμενα την απώλεια ζώων , λόγω λύκων, ως παράγοντα αυξομοίωσης των κοπαδιών του, δεν κατέθεσε κανένα έγγραφο καταγραφής και αναγνώρισης αυτών των συμβάντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλλον τα ζώα τα έφαγε ο κακός ο λύκος…», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Προσπάθησε προκλητικά να κατηγορήσει την αντιπολίτευση»

Επιπλέον, σημειώνουν πως «κατά τον έλεγχο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται σε έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώθηκε ότι ούτε εγκαταστάσεις ούτε ζώα υπήρχαν στους συγγενείς του, στους οποίους μεταβίβαζε μεγάλο αριθμό ζώων».

«Από την εξέταση του μάρτυρα προκύπτει ότι, παρά τις σοβαρές δημόσιες καταγγελίες, τα δεκάδες δημοσιεύματα εις βάρος του και τις δηλώσεις του με τις οποίες προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη, δεν έχει κινήσει καμία νομική διαδικασία για την υπεράσπιση της τιμής του», τονίζουν ακόμη, ενώ υπογραμμίζουν πως «σε ερώτηση για επανειλημμένες τροποποιητικές δηλώσεις της φορολογικής του δήλωσης, προκειμένου να δηλώσει την εκ των υστέρων γονική παροχή της μητέρας του προς τον ίδιο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αρνήθηκε να αποκαλύψει την προέλευση των χρηματικών ποσών της μητέρας του επικαλούμενος τα προσωπικά της δεδομένα, τα οποία επικαλέστηκε επανειλημμένα για όλα τα μέλη της οικογένειάς του».

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά σήμερα προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.