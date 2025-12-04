science
Τεχνητή νοημοσύνη: Παγκόσμιος συναγερμός σε chips και τιμές
AI 04 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Παγκόσμιος συναγερμός σε chips και τιμές

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την πίεση στην αγορά μνήμης, οδηγώντας σε ελλείψεις που απειλούν smartphones, υπολογιστές και data centers

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Μέχρι χθες, οι μνήμες υπολογιστών θεωρούνταν μια συνηθισμένη κατηγορία hardware. Σήμερα, όμως, αποτελούν τον πιο σπάνιο και πολύτιμο πόρο της τεχνολογικής βιομηχανίας.

H παραγωγή παραδοσιακών DRAM και NAND έχει μείνει πίσω

Η τεχνητή νοημοσύνη και η έκρηξή της έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση σε επίπεδα που κανένας στην αγορά δεν είχε προβλέψει –  και οι επιπτώσεις αγγίζουν πλέον κάθε γωνιά της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξή της έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια μάχη για προμήθειες

Από τα ράφια των ιαπωνικών καταστημάτων, όπου έχουν αρχίσει να θέτονται όρια στις αγορές σκληρών δίσκων, μέχρι τις κινεζικές εταιρείες κινητών που προαναγγέλλουν αυξήσεις τιμών, η ένταση στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι εμφανής.

Ταυτόχρονα, κολοσσοί όπως η Microsoft, η Google και η ByteDance διαπραγματεύονται επιτακτικά νέες συμφωνίες με Micron, Samsung και SK Hynix, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μερίδιο από έναν ολοένα μικρότερο όγκο διαθέσιμων chips.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία μόνο κατηγορία προϊόντων. Από απλές NAND μνήμες USB μέχρι τα πιο εξελιγμένα high-bandwidth modules (HBM) που τροφοδοτούν GPUs στα data centers, οι ελλείψεις γίνονται παντού αισθητές. Σε ορισμένες κατηγορίες, οι τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί από τον Φεβρουάριο.

Όταν η έλλειψη μνήμης γίνεται οικονομικός κίνδυνος

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κρίση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο την τεχνολογία. Η επιβράδυνση έργων τεχνητής νοημοσύνης, η χρονοκαθυστέρηση νέων data centers και η πίεση στο κόστος των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ενδέχεται να δημιουργήσουν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως τονίζει ο Σαντσίτ Βιρ Γκόγκια της Greyhound Research, η κατάσταση έχει μετατραπεί από ζήτημα «επιμέρους εξαρτημάτων» σε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη μακροοικονομική σταθερότητα. Η παγκόσμια ψηφιακή μετάβαση συναντά ένα φυσικό όριο: την αδυναμία των βιομηχανιών να παράγουν αρκετή μνήμη, την ώρα που οι ανάγκες εκτινάσσονται.

Η βιομηχανία ημιαγωγών σε δίλημμα

Η έρευνα του Reuters βασίζεται σε σχεδόν 40 συνεντεύξεις και αποκαλύπτει ότι η αγορά βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα διπλό αδιέξοδο. Οι εταιρείες ημιαγωγών έχουν προσανατολιστεί σχεδόν αποκλειστικά στα high-end chips για AI εφαρμογές, με αποτέλεσμα η παραγωγή παραδοσιακών DRAM και NAND να έχει μείνει πίσω.

Έτσι, ενώ οι ανάγκες των Nvidia, Google, Microsoft και Alibaba αυξάνονται, η έλλειψη συμβατικών μνημών πιέζει τις αγορές smartphones, υπολογιστών και καταναλωτικών συσκευών.

Τα στοιχεία της TrendForce δείχνουν την ένταση της κρίσης: τα αποθέματα DRAM έπεσαν τον Οκτώβριο στις 2–4 εβδομάδες, από 13–17 εβδομάδες μόλις έναν χρόνο πριν.

Επενδύσεις με ρίσκο και άγνωστη κατάληξη

Παρότι Samsung και SK Hynix έχουν ήδη ανακοινώσει επενδύσεις για νέα εργοστάσια, οι εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές. Ένα νέο εργοστάσιο χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για να λειτουργήσει. Αν η σημερινή «έκρηξη» της AI αποδειχθεί πρόσκαιρη, οι παραγωγικές γραμμές κινδυνεύουν να μείνουν αχρησιμοποίητες – ένα ρίσκο που κανείς δεν θέλει να αναλάβει.

Κάποιοι αναλυτές προβλέπουν πως μόνο οι ισχυρότεροι παίκτες θα αντέξουν τις αυξήσεις κόστους. Μικρότερες εταιρείες ενδέχεται να μείνουν εκτός παιχνιδιού και να επιταχύνουν την αναδιάρθρωση της αγοράς.

Το μέλλον μέχρι το 2027: μια μακρά περίοδος στενότητας

Η SK Hynix εκτιμά ότι η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θα συνεχιστεί έως το τέλος του 2027.

Με τα έργα AI να πολλαπλασιάζονται και τις κυβερνήσεις να επενδύουν δισεκατομμύρια στην ψηφιακή υποδομή, η κρίση μνήμης δείχνει να εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς πονοκεφάλους της δεκαετίας.

Πηγή: ΟΤ.gr

