Συγκινεί η Σάρα Γανωτή: «Είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί»

Καλεσμένη στην παρέα του Buongiorno το πρωί της Πέμπτης, 04/12, ήταν η Σάρα Γανωτή.

Είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί

«Εγώ δεν έκαναν παιδιά. Στην αρχή ήταν επιλογή αλλά μετά υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και δεν γινόταν. Κοντά στα 30 ήθελα να κάνω παιδιά. Μπορεί να μου το ‘’γέννησε’’ ο άνθρωπος, ίσως και οι κοινωνικές συνθήκες. Είχα μία αποβολή και μετά δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Κάποια στιγμή, πιο μετά, σταμάτησε και η σχέση».

Αναφερόμενη στην πατριαρχία λέει πως οι μεγαλύτερες γενιές την έχουν ζήσει από τη γέννησή τους αλλά όσο μεγαλώνει κάποιος, αλλάζει και το πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή.

«Μπορείς να κάνεις παιδί και εκτός σχέσης, ή να είσαι με έναν άνθρωπο. Όπως νιώθει ο καθένας να πορευτεί σε αυτή τη ζωή. Μία είναι, δεν είναι 100. Η ζωή δεν είναι μόνο ροδοπέταλα.

Έχει βιώσει την πατριαρχία στη ζωή της;

Δεν έζησα την πατριαρχία ως γυναίκα σεναριογράφος αλλά περισσότερο ως ηθοποιός, αλλά και στην καθημερινότητα, ειδικά παλαιότερα. Στη γυναίκα υπάρχουν τα ερωτήματα ‘’πότε θα κάνεις παιδί’’, ‘’πότε θα παντρευτείς’’. Στον άντρα δεν θα τις κάνουν αυτές τις ερωτήσεις.

»Δεν έφυγα ποτέ από δουλειά. Δεν υπήρξε ποτέ σοβαρός λόγος. Πάντα διεκδικούσα τη θέση μου.

Νομίζω είναι ένα στοιχείο που μας το έμαθε η μητέρα μου. Μας έλεγε να διεκδικούμε αυτό που είμαστε, να πατάμε στα πόδια μας και να είμαστε αυτόνομες και ανεξάρτητες, να μην έχουμε ανάγκη κανέναν. Η μαμά μου ήθελε να σπουδάσει ηθοποιός».

«Όταν έπαιζε στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη» έπεσε θύμα stalking»

«Μου έστελνε cd. Με συναντούσε διάφορα σημεία.

Ξαφνικά μου ήρθε ένα χαρτί στο σπίτι που έγραφε πως ‘’εάν δεν μου απαντήσει θα σε σκοτώσω’’. Ξεκίνησε όταν με πήρε μία γυναίκα και μου είπε πως εάν δεν τον συναντήσω θα πέσει από το μπαλκόνι.

Μετά από 4-5 τηλεφωνήματα τον πήρα. Εγώ είχα πάει στην αστυνομία, αλλά μου είπαν δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί δεν έχουμε ενδείξεις, και ότι ένα χαρτί δεν λέει τίποτα. Μάλλον κουράστηκε μετά και σταμάτησε».

Η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου

Η Σάρα Γανωτή αναφέρθηκε και στον χαμό της Καίτη Κωνσταντίνου λέγοντας πως της λείπει και ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της συνειδητοποίησης.

«Είναι κρίμα και άδικο που έφυγε, ήταν δοτική. Είχε να προσφέρει πολλά».

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για τις σειρές που έχει γράψει αποκαλύπτοντας πως το σενάριο της σειρά «Κάπου σε ξέρω» ήταν βασισμένο σε μία αληθινή ιστορία.

«Την είχε ζήσει η αδελφή μου στη δουλειά της στη Γερμανία και μου το είπε. Ήταν μίας συναδέλφου της ο σύζυγος. Τον έψαχναν και μετά έμαθαν ότι είχε κάνει φυλομετάβαση».