Αγρότες: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της

Viral έγινε η κίνηση ενός αγρότη στην Φθιώτιδα ο οποίος έκανε δώρο στην κόρη του ένα… κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο αγρότης Γιάννης Μπακοστέργιος πρόσφερε ένα κομμάτι Ferrari στην κόρη του Σίλια που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα. Οι δύο τους βρέθηκαν στο μπλόκο της Ξυνιάδας με τους υπόλοιπους αγρότες και εκεί έγιναν viral.

Κι αν αναρωτιέται κανείς γιατί Ferrari; Το δώρο ήταν μια παιχνιδιάρικη απάντηση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις δηλώσεις της κυρίας Σεμερτζίδου ότι η Ferrari που οδηγούσε σε βίντεο ήταν του συντρόφου της.

Ο Μπακοστέργιος είπε να πάει το αστείο ένα βήμα παραπέρα: αφού μιλάει όλη η Ελλάδα για αγρότες και Ferrari, η κόρη του δεν θα μείνει εκτός «κλίματος».