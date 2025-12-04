Αγρότες: Πατέρας έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα… Ferrari για το τρακτέρ της
Aφού μιλάει όλη η Ελλάδα για αγρότες και Ferrari, η κόρη του δεν θα μείνει εκτός «κλίματος».
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
- Παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Viral έγινε η κίνηση ενός αγρότη στην Φθιώτιδα ο οποίος έκανε δώρο στην κόρη του ένα… κάθισμα Ferrari για το τρακτέρ της.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο αγρότης Γιάννης Μπακοστέργιος πρόσφερε ένα κομμάτι Ferrari στην κόρη του Σίλια που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα. Οι δύο τους βρέθηκαν στο μπλόκο της Ξυνιάδας με τους υπόλοιπους αγρότες και εκεί έγιναν viral.
Κι αν αναρωτιέται κανείς γιατί Ferrari; Το δώρο ήταν μια παιχνιδιάρικη απάντηση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις δηλώσεις της κυρίας Σεμερτζίδου ότι η Ferrari που οδηγούσε σε βίντεο ήταν του συντρόφου της.
Ο Μπακοστέργιος είπε να πάει το αστείο ένα βήμα παραπέρα: αφού μιλάει όλη η Ελλάδα για αγρότες και Ferrari, η κόρη του δεν θα μείνει εκτός «κλίματος».
@lamiareport.gr Τρακτέρ με κάθισμα…Ferrari!!! Η έκπληξη του μπαμπά στην αγρότισσα κόρη του… #opekepe #greece #ferrari #fyp #viral @celiampako @Tzonmpak ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr
- Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
- Κακοκαιρία Byron: Αναστέλλονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολές του ΕΚΠΑ
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η βαθμολογία στη League Phase (pic)
- Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
- Θάσος: Με σουγιά προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην γυναίκα του
- Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
- Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις