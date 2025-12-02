Κοίτα ποια και για ποιον τολμά να μιλήσει – Η κυρία Ferrari και η απεργία πείνας έξω από τη Βουλή

Το… «τερμάτισε» η Πόπη Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όχι, δεν μιλάμε για το πολυτελές, σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων. Η «αγρότισσα με τη Ferrari», που είδε τους λογαριασμούς της να δεσμεύονται κατόπιν εντολής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καθώς φέρεται να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις, είχε το θράσος να ταυτιστεί με τον Πάνο Ρούτσι και τον ανιδιοτελή αγώνα που έδωσε για να αποκαλύψει την αλήθεια στην τραγωδία των Τεμπών.

Πρωτοφανής και προκλητική δήλωση

Κληθείσα να καταθέσει, με δεσμευμένους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της, εξέφρασε ανοιχτά την απορία γιατί δεσμεύτηκαν και αφού είπε πως δεν έχει λάβει καμία απάντηση, με περίσσιο θράσος, αναρωτήθηκε «εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή; Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;»

<br />

Ξύπνησε μνήμες

Τα λόγια της ξύπνησαν μνήμες από την πρόσφατη απεργία πείνας που πραγματοποίησε ο Πάνος Ρούτσι, έξω από τη Βουλή των Ελλήνων, στο άγαλμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην προσπάθειά του να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον γιο του, Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Τι είπε για τα ακριβά ΙΧ

Κατά τα άλλα, η κ. Σεμερτζίδου, δήλωσε κατ’ επάγγελμα αγρότισσα και απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη σε σχέση με τα πολυτελή αυτοκίνητα, ανέφερε ότι ανήκουν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία και αποκτήθηκαν το ένα το 2004 (Ferrari) και το άλλο το 2016 (Porsche).

«Προσωπικά, στο όνομά μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε κινητό ούτε ακίνητο, παρά μόνο ένα μηχανάκι», ανέφερε.

Η υποψηφιότητα και τα χρήματα

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ανέφερε ότι ως στέλεχος της ΝΔ έθεσε υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του 2019 και στις περιφερειακές του 2023, και ότι δεν της ζητήθηκε -ήταν προσωπική της απόφαση- η παραίτησή της από τη ΝΔ.

Για το εάν τα 1,9 εκατ. ευρώ που έλαβε η οικογένεια Μαγειρία χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και να έχει πολυτελή βίο, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε αρνητικά και ότι όλα ήταν νόμιμα, ενώ έγιναν έλεγχοι από την εφορία.

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θ. Ξανθόπουλου, «εάν προκύψει ότι μέρος επιδοτήσεων δεν διατέθηκε για δηλωθέντα σκοπό, προτίθεστε να επιστρέψετε τα χρήματα;», η κ. Σεμερτζίδου ανέφερε: «Επειδή είμαι σίγουρη ότι δεν ισχύει αυτό, δεν θα χρειαστεί. Αλλά και πάλι, εάν, που δεν νομίζω, και φυσικά θα συνεργαστούμε με το δίκιο και το νόμιμο. Αυτό κάνουμε τόσα χρόνια».