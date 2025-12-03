Καθώς νωρίτερα, κατά την διάρκεια δηλώσεων στο υπουργικό του συμβούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως και η Κολομβία μπορεί να υποστεί επιθέσεις από τις ΗΠΑ, εξαιτίας της παραγωγής κοκαΐνης προς εξαγωγή, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, θέλησε να απαντήσει στις δηλώσεις αυτές.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις στην ξηρά, ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Έχω ακούσει ότι η Κολομβία παράγει κοκαΐνη. Έχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης και στη συνέχεια μας την πουλάνε (…) Όποιος το κάνει αυτό και την πουλάει στη χώρα μας είναι εκτεθειμένος σε επιθέσεις», δήλωσε.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Η απάντηση του Γκουστάβο Πέτρο στον Ντόναλντ Τραμπ

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο πρόεδρος της Κολομβίας κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δει το έργο του στην καταπολέμηση ναρκωτικών, γράφοντας: «Ελάτε στην Κολομβία, κύριε Τραμπ, σας προσκαλώ, για να συμμετάσχετε στην καταστροφή των 9 εργαστηρίων που προβαίνουμε καθημερινά για να αποτρέψουμε την κοκαΐνη να φτάσει στις ΗΠΑ».

Τόνισε ότι «χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μου. Ελάτε μαζί μου και θα σας δείξω πώς καταστρέφονται, ένα εργαστήριο κάθε 40 λεπτά, αλλά μην απειλείτε την κυριαρχία μας, γιατί θα ξυπνήσετε τον Ιαγουάρο. Η επίθεση στην κυριαρχία μας ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Μην καταστρέψετε δύο αιώνες διπλωματικών σχέσεων».

Κλείνοντας σημείωσε ότι τον έχει ήδη προσβάλει. και του συνέστησε να μην συνεχίσει «σε αυτόν τον δρόμο. Αν υπάρχει μια χώρα που έχει βοηθήσει να σταματήσουν χιλιάδες τόνοι κοκαΐνης, ώστε να μην καταναλώνονται από τους Βορειοαμερικανούς, αυτή είναι η Κολομβία».