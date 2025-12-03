Συνταγή: Μακαρονάδα με σέσκουλα

Μία ιδιαίτερη συνταγή για ζυμαρικά, με αυτή την εξαιρετική ποικιλία παντζαριών, για όσους αγαπούν τα ζυμαρικά αλλά δεν πάλι μια από τα ίδια.

Τα υλικά

300 γρ σέσκουλα

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, + extra για το σερβίρισμα

8 φιλετάκια αντζούγιας

3 μεγάλες σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

¼ κ.γ. αποξηραμένες νιφάδες τσίλι

125 ml βραστό νερό

200 γρ σπαγγέτι

2-3 κ.σ. φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα ή πεκορίνο, + extra για το σερβίρισμα

Αλάτι

Η διαδικασία

Βάλε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό να ζεσταθεί για τα ζυμαρικά και βάλε επίσης τον βραστήρα να βράσει νερό. Ξεχώρισε τα φύλλα του σέσκουλου από τα κοτσάνια. Ρόλαρε τα φύλλα και κόψ’ τα σε λεπτές λωρίδες, άφησέ τα στην άκρη. Κόψε τα κοτσάνια σε κομμάτια 1-2 εκ.

Βάλε το ελαιόλαδο και τις αντζούγιες σε μία κατσαρόλα και ζέστανέ τα αργά, ανακατεύοντας μέχρι οι αντζούγιες να «λιώσουν» μέσα στο λάδι. Βγάλε το σκεύος από τη φωτιά, πρόσθεσε το σκόρδο και τις νιφάδες τσίλι, ανακάτεψε, έπειτα επέστρεψε στη φωτιά σε μέτρια ένταση.

Πρόσθεσε τα κομμένα κοτσάνια του σέσκουλου. Ανακάτεψέ τα για ένα λεπτό ώστε να απορροφήσουν τις γεύσεις. Ρίξε τα 125ml ζεστό νερό, ανακάτεψε και άφησε να πάρει βράση. Βάλε καπάκι και άφησε να σιγοβράσει γρήγορα για 5-7 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα κοτσάνια (ή 10 λεπτά αν είναι πιο χοντρά).

Μόλις το νερό για τα ζυμαρικά βράσει, αλάτισε το και ρίξε τα σπαγγέτι. Μαγείρεψέ τα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, αλλά ξεκίνα να τα ελέγχεις 2 λεπτά νωρίτερα.

Πρόσθεσε τα κομμένα φύλλα του σέσκουλου στο σκεύος με τα κοτσάνια, ανακάτεψε καλά, βάλε ξανά το καπάκι και άφησε να μαραθούν για 2-4 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα, σβήσε τη φωτιά αλλά άφησε το καπάκι μέχρι να είναι έτοιμα τα ζυμαρικά.

Με λαβίδα ή πιρούνι για ζυμαρικά, μετακίνησε τα βρασμένα σπαγκέτι στο σκεύος με το σέσκουλο. Δεν πειράζει αν στάζουν νερό – βοηθάει στο δέσιμο της σάλτσας. Ανακάτεψε ώστε να καλυφθούν καλά τα ζυμαρικά. Αν χρειαστεί, πρόσθεσε έως 4 κ.σ. από το νερό των ζυμαρικών, σιγά-σιγά, μέχρι η σάλτσα να αγκαλιάζει τα μακαρόνια.

Τρίψε περίπου 2 κ.σ. τυρί από πάνω και ανακάτεψε. Πρόσθεσε μια γενναία δόση ελαιόλαδου και ανακάτεψε ξανά. Δοκίμασε και πρόσθεσε επιπλέον τυρί ή λάδι αν θέλεις. Σέρβιρε σε ζεστά μπολ και φέρε στο τραπέζι το έξτρα τυρί, έναν τρίφτη και το μπουκάλι με το ελαιόλαδο.

Το tip

Αν δεν σας αρέσουν οι αντζούγιες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά ελιές.

* Πηγή: Vita