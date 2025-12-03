Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Υγεία 03 Δεκεμβρίου 2025

Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο ετησίως δεν καταφέρνουν να γιορτάσουν τα πέμπτα γενέθλιά τους λόγω προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την ανεπαρκή ανάπτυξη.

Νέα μελέτη του Institute for Health Metrics and Evaluation της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, που δημοσιεύεται στο The Lancet Child & Adolescent Health, δείχνει ότι παρότι οι σχετιζόμενοι θάνατοι μειώθηκαν σημαντικά από το 2000, οι επιπτώσεις παραμένουν σοβαρές ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια Ασία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πρώιμες παρεμβάσεις.

Η αδυναμία ανάπτυξης στους πρώτους μήνες της ζωής συχνά υποδηλώνει ότι τα νεογνά γεννιούνται πολύ μικρά ή πολύ νωρίς, ενώ σε μεγαλύτερη βρεφική ηλικία και πρώτη παιδική ηλικία μπορεί να αντικατοπτρίζει άλλους παράγοντες κακής ανάπτυξης, όπως ανεπαρκή διατροφή, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ή άλλες αιτίες.

Οι εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με την ανεπαρκή ανάπτυξη των παιδιών μειώθηκε από 2,75 εκατομμύρια το 2000 σε 880.000 το 2023. Ωστόσο, οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία παραμένουν σημαντικές και επικεντρώνονται στην υποσαχάρια Αφρική, όπου καταγράφηκαν 618.000 θάνατοι, και στη Νότια Ασία, με 165.000 θανάτους. Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για θνησιμότητα και νοσηρότητα στα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως.

Από το χαμηλό βάρος στον οξύ υποσιτισμό

Το χαμηλό βάρος ευθύνεται για τη μεγαλύτερη επιβάρυνση με 12% όλων των θανάτων στα παιδιά κάτω των πέντε ετών. Ακολουθεί ο οξύς υποσιτισμός με 9% και η ραχίτιδα, δηλαδή η καθυστέρηση ανάπτυξης λόγω χρόνιου υποσιτισμού, με 8%. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών υπέφερε από αυτή την τελευταία αιτία απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Η ανεπαρκής ανάπτυξη αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου και αναπηρίας από διάφορες ασθένειες και σχεδόν 800.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών πέθαναν λόγω λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού, διάρροιας, ελονοσίας και ιλαράς.

Στην υποσαχάρια Αφρική, το 77% των θανάτων από διάρροια και το 65% των θανάτων από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα το 2023 σχετίζονταν με την ανεπαρκή ανάπτυξη των παιδιών. Τα ποσοστά ήταν επίσης υψηλά στη Νότια Ασία, όπου οι εκτιμήσεις θανάτων από τις δύο αιτίες ήταν 79% και 53% αντιστοίχως.

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι στα περισσότερα βρέφη τα σημάδια καθυστερημένης ανάπτυξης εμφανίζονται στους πρώτους τρεις μήνες ζωής, υπογραμμίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια
Πριν 5.400 χρόνια 30.11.25

Οι γάτες – λεοπαρδάλεις ζούσαν μαζί με τον άνθρωπο στην Κίνα για 3.500 χρόνια

Οι γάτες - λεοπαρδάλεις εξημερώθηκαν πριν από περισσότερο από 5 χιλιετίες και συνυπήρξαν με τον άνθρωπο για χιλιάδες χρόνια, μέχρι που εμφανίστηκε ένα χρονικό κενό πριν έρθει η οικόσιτη γάτα.

Σύνταξη
Παιδικός καρκίνος: Ελπίδα για θεραπεία επιθετικών όγκων – Δύο Έλληνες πίσω από την πρωτοποριακή μέθοδο
Εστιακοί υπέρηχοι 29.11.25

Ελπίδα για θεραπεία επιθετικών παιδικών καρκίνων - Δύο Έλληνες πίσω από την πρωτοποριακή μέθοδο

Η αναίμακτη μέθοδος με εστιακούς υπερήχους που εφαρμόζουν στο Columbia δείχνει να αλλάζει τα δεδομένα - Ανοίγει ο δρόμος ώστε ο επιθετικός καρκίνος στα παιδιά να αντιμετωπιστεί με ακρίβεια

Σύνταξη
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα
Τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται 03.12.25

Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
