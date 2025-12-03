Κρίσιμη η κατάσταση στη νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ – «Το περιβάλλον εργασίας ολοένα και πιο απωθητικό»

Αντιμέτωπη με σοβαρά λειτουργικά προβλήματα είναι η νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), μετά τις εντολές της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για να υποχρεωτικές εφημερίες γιατρών, στη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων.

Ήδη δύο γιατροί έχουν παραιτηθεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι δύο, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα του «ΠΑΤΡΙΣ».

Ανακοίνωση για το ζήτημα εξέδωσε και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «καμία κλινική Νοσοκομείου δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με ιατρούς εξαναγκασμένους «σε διαρκή μετακίνηση», αντί να υπάρχει σταθερή, επαρκής και μόνιμη στελέχωση».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει το περιβάλλον εργασίας «ολοένα και πιο απωθητικό για νέους ιατρούς».

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου εκφράζει την έντονη ανησυχία και την απολυτή αντίθεση του στο κύμα παραιτήσεων νευρολόγων από τη Νευρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, το οποίο πυροδοτήθηκε από τις έγγραφες εντολές για υποχρεωτικές εφημερίες και συνεχείς\ μετακινήσεις ιατρών. Οι πρακτικές των επαναλαμβανόμενων «εντέλλεσθε» πλήττουν ευθέως την επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια των ιατρών και οδηγούν σε περαιτέρω αποδυνάμωση κλινικών που ήδη λειτουργούν οριακά, λόγω υποστελέχωσης.

Η Νευρολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ σηκώνει ένα εξαιρετικά κρίσιμο φορτίο:

Παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε οξέα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στη Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών.

Διαθέτει ειδικά ιατρεία και δομές για την επιληψία.

Καλύπτει τη μακροχρόνια παρακολούθηση χιλιάδων ασθενών.

Καμία κλινική Νοσοκομείου δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με ιατρούς εξαναγκασμένους «σε διαρκή μετακίνηση», αντί με σταθερή, επαρκή και μόνιμη στελέχωση. Αυτή η τακτική υποβαθμίζει τη λειτουργία των κλινικών, μετατρέπει το ΕΣΥ σε σύστημα «προσωρινών μεταθέσεων» και εξαντλεί τους εναπομείναντες συναδέλφους, καθιστώντας το περιβάλλον εργασίας ολοένα και πιο απωθητικό για νέους ιατρούς.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου δηλώνει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι οι υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν αποτελούν λύση· αποτελούν μέρος του προβλήματος. Ανακυκλώνουν την υποστελέχωση από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και απαξίωσης και όπως πλέον αποδεικνύεται, κάθε νέα μετακίνηση οδηγεί και σε μία νέα παραίτηση. Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσίδα αποψίλωσης των κλινικών της Κρήτης.

Είναι πλέον προφανές ότι βρισκόμαστε στο κομβικό σημείο όπου η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οφείλει να προχωρήσει επιτέλους σε γενναίες και μόνιμες λύσεις, εγκαταλείποντας οριστικά τα πρόχειρα, εμβαλωματικά μέτρα που όχι μόνο δεν επιλύουν αλλά πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και την 7η ΥΠΕ:

Να σταματήσουν άμεσα τις πρακτικές εξαναγκασμού.

Να ανακαλέσουν τις αποφάσεις υποχρεωτικών μετακινήσεων και να αναζητήσουν μαζί με τους ΙΣ εναλλακτικές λύσεις δίδοντας ουσιαστικά κίνητρα..

Να προχωρήσουν σε ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ: προσλήψεις, βελτίωση συνθηκών εργασίας και θεσμικό πλαίσιο που σέβεται τον ρόλο, τη γνώση και την αξιοπρέπεια του γιατρού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στέκεται δίπλα στους συναδέλφους που οδηγήθηκαν στην παραίτηση και τονίζει ότι η προστασία της αξιοπρέπειας των ιατρών και η θωράκιση των κλινικών της Κρήτης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για ένα ισχυρό, δημόσιο και πραγματικά ελκυστικό Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Προβλήματα και στην κλινική των Χανίων

Όπως αναφέρει το «ΠΑΤΡΙΣ», την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου υπέβαλε παραίτηση η διευθύντρια της νευρολογική κλινικής του νοσοκομείου Χανίων, Κατερίνα Καλαμαυκιανάκη, ενώ φεύγει με άδεια τοκετού και μητρότητας, η δεύτερη γιατρός του νοσοκομείου.

Η ίδια υπογραμμίζει:

«Λυπάμαι πολύ, που αναγκάζομαι να υποβάλω αυτή την παραίτηση μετά από 24 χρόνια στο ΕΣΥ, το οποίο υπηρέτησα με συνέπεια, πίστη και συχνά υπερβαίνοντας τις δυνάμεις μου, σεβόμενη το δικαίωμα των πολιτών σε υψηλού επιπέδου, αξιοπρεπή και δωρεάν περίθαλψη».