newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Σλοβενία κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα πληρωμής με μετρητά
Διεθνής Οικονομία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Η Σλοβενία κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα πληρωμής με μετρητά

Πώς μια διαδικτυακή καμπάνια εξελίχθηκε σε συνταγματική αναθεώρηση που αλλάζει το τοπίο των συναλλαγών με τα μετρητά στην ευρωζώνη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Η Σλοβενία έγινε η πρώτη χώρα της ευρωζώνης που ενσωμάτωσε στο Σύνταγμά της το δικαίωμα κάθε πολίτη να πληρώνει με μετρητά, σε μια κίνηση που αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία μεγάλων κοινωνικών ομάδων απέναντι στη ραγδαία ψηφιοποίηση των οικονομικών συναλλαγών.

Η συνταγματική αναθεώρηση, όπως αναφέρει η εφημερίδα Delo της Λιουμπλιάνας, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία: 61 από τους 90 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, ενώ δεν υπήρξε ούτε μία ψήφος κατά, στοιχείο που αποκαλύπτει τη διακομματική σύμπνοια στο ζήτημα.

Το δικαίωμα στη χρήση φυσικού χρήματος -χαρτονομισμάτων και κερμάτων- σε όλες τις τραπεζικές και νομικές συναλλαγές καλύπτει για πρώτη φορά θεσμικά έναν τομέα που μέχρι σήμερα αντιμετωπιζόταν κυρίως ως θέμα πρακτικής και όχι συνταγματικής υποχρέωσης.

Η κίνηση αυτή δεν προέκυψε από κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά από τη βάση της κοινωνίας: μια διαδικτυακή καμπάνια που ξεκίνησε στο Facebook το 2023 συγκέντρωσε περισσότερες από 50.000 υπογραφές, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό λαϊκής πρωτοβουλίας που προβλέπει το σλοβενικό Σύνταγμα.

Με βάση τη νομοθεσία, μια συνταγματική αλλαγή μπορεί να προταθεί από την κυβέρνηση, από 20 βουλευτές ή από τουλάχιστον 30.000 πολίτες, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων βουλευτών.

Φόβος για τα μετρητά

Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, Ίβαν Γιούργκετς, εξήγησε ότι η ανάγκη αυτής της αλλαγής προκύπτει από τον φόβο μιας μελλοντικής κατάργησης των μετρητών.
Για πολλούς πολίτες, τα μετρητά αποτελούν όχι μόνο εργαλείο συναλλαγής, αλλά και στοιχείο ασφάλειας, ελευθερίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το φυσικό χρήμα», τόνισε, εκφράζοντας μια ανησυχία που δεν περιορίζεται στη Σλοβενία, αλλά εμφανίζεται σε πολλά κράτη της Ευρώπης, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχική αντίδραση της κυβέρνησης του φιλελεύθερου και οικολόγου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ. Η κυβέρνηση είχε ταχθεί κατά της συνταγματοποίησης του δικαιώματος, επικαλούμενη ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση συνταγματολόγων που έκριναν πως η κατοχύρωση της χρήσης μετρητών δεν έρχεται σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ, η κυβέρνηση εγκατέλειψε την αντίθεσή της, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συναίνεση που τελικά καταγράφηκε στη Βουλή.

Τα πολιτικά κόμματα, τόσο της συγκυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, προέβαλαν ένα κοινό επιχείρημα: η ψηφιακή υποδομή, όσο σύγχρονη κι αν είναι, παραμένει ευάλωτη. Διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις, τεχνικά προβλήματα και κρίσεις που διακόπτουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές καθιστούν τα μετρητά έναν αξιόπιστο «τελευταίο πυλώνα» της οικονομικής λειτουργίας.

Ανάγκη εναλλακτικής

Η πανδημία, αλλά και μεταγενέστερες κρίσεις, ανέδειξαν πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εναλλακτική όταν τα συστήματα καταρρέουν ή υπερφορτώνονται.Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση της απόφασης αποδείχθηκε καθοριστική. Οι νομοθέτες επεσήμαναν ότι σημαντικό μέρος του πληθυσμού -ιδίως ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλή ψηφιακή κατάρτιση ή πολίτες σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές- κινδυνεύει να αποκλειστεί από βασικές υπηρεσίες εάν οι συναλλαγές γίνουν αποκλειστικά ψηφιακές.

Με τη συνταγματική αυτή κατοχύρωση, το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στην οικονομική δραστηριότητα.

Η απόφαση της Σλοβενίας δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο στην ευρωζώνη. Αν και τα περισσότερα κράτη προωθούν συστηματικά τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και την ψηφιακή οικονομία, η Λιουμπλιάνα ανοίγει τον διάλογο για το κατά πόσο οι κοινωνίες είναι έτοιμες να αποδεχθούν μια ενδεχόμενη μετάβαση σε περιβάλλον όπου τα φυσικά χρήματα θα έχουν υποβαθμιστεί ή ακόμη και εξαφανιστεί.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται πλέον άμεσα και με τον σχεδιαζόμενο ψηφιακό ευρώ της ΕΚΤ, για τον οποίο αρκετοί ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο των συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση, η Σλοβενία έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να επιβάλλεται χωρίς κοινωνική συναίνεση, ούτε να αφήνει περιθώρια αποκλεισμού.

Με τη νέα συνταγματική διάταξη, επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στον εκσυγχρονισμό και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο που ενδέχεται να επηρεάσει τη δημόσια συζήτηση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αλλάζει ριζικά το επιχειρείν – Το μήνυμα 5 κορυφαίων επιχειρηματιών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03.12.25

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Συναγερμός 03.12.25

Ξεκινά η επέλαση της νέας κακοκαιρίας - Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η νέα κακοκαιρία ξεκινά την επέλασή της, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για πιθανόν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Σύνταξη
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας
«Tου διαβόλου» 03.12.25

Left-Handed Girl: Όταν το «λάθος» χέρι γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας

Με αφορμή την ιστορία ενός κοριτσιού που μαθαίνει πως το αριστερό της χέρι είναι «του διαβόλου», η Σιχ-Τσινγκ Τσου ανοίγει μια σπάνια, αιχμηρή συζήτηση για το πώς η ταϊβανέζικη κοινωνία —και όχι μόνο— εξακολουθεί να τιμωρεί κάθε απόκλιση από τον κανόνα, ιδίως όταν αφορά κορίτσια

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
Ασημένια οικονομία 03.12.25

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο