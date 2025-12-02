newspaper
02.12.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Προκλητικές αυξήσεις σε επτά στελέχη – Ξεπερνούν και την αποζημίωση του Πρωθυπουργού
Οικονομία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 06:09

Προκλητικές αυξήσεις σε επτά στελέχη – Ξεπερνούν και την αποζημίωση του Πρωθυπουργού

Υπέρογκες ήταν οι αμοιβές για επτά ανώτατα στελέχη των ΕΛΤΑ, ξεπερνώντας ακόμα και τις ετήσιες απολαβές του Πρωθυπουργού

Κώστας Ντελέζος
Αστρονομικές αμοιβές για επτά ανώτατα διευθυντικά στελέχη των ΕΛΤΑ, που ξεπερνούν ακόμα και τις ετήσιες απολαβές του Πρωθυπουργού (!), προωθεί η διοικητική ομάδα των πολύπαθων κρατικών ταχυδρομείων, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας και βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού.

Την ώρα που το διορισμένο από το Υπερταμείο «team management» των ΕΛΤΑ αποφάσιζε να βάλει λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη τη χώρα, για λόγους περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, από την… πίσω πόρτα προωθούσε για λογαριασμό του πρωτοφανείς αυξήσεις, που δεν έχουν προηγούμενο σε… υπό κατάρρευση δημόσια επιχείρηση.

Ειδικότερα, σε «μυστική» εισήγηση της διοίκησης των ΕΛΤΑ «προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων», την οποία αποκαλύπτουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», προτάθηκε ο υπερδιπλασιασμός των ετήσιων βασικών αποδοχών των επτά γενικών διευθυντών των ΕΛΤΑ! Συγκεκριμένα, προτάθηκε οι αποδοχές αυτές να αυξηθούν από τα 55.812 ευρώ σήμερα, στα 125.000 ευρώ, δηλαδή να ενισχυθούν κατά 69.188 ευρώ!

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται φυσικά τα διάφορα bonus και οι έξτρα παροχές, όπως το «Βραχυπρόθεσμο Κίνητρο Απόδοσης – STI», η θεσμοθέτηση του οποίου ζητείται επίσης να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και να αντιστοιχεί σε ποσοστά 20% έως 30% επί του βασικού μισθού των γενικών διευθυντών!

Το STI προτείνεται μάλιστα να συνδέεται με την επίτευξη ετήσιων εταιρικών και ατομικών KPIs (σ.σ.: τα Key Performance Indicators – KPIs είναι μετρήσεις που δείχνουν πόσο κοντά βρίσκεται κάποιος στην επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων), τα οποία θα ευθυγραμμίζονται και με τα KPIs του διευθύνοντος συμβούλου (CEO). Το STI ως ποσοστό επί του ετήσιου μισθού θα ορίζει το μέγιστο δυνατό bonus, συμπεριλαμβανομένης της υπερεπίτευξης των στόχων και προτείνεται να εφαρμοστεί από το 2026.

Προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η «μεγαλοπρεπής» αύξηση του μισθού του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα (παραιτήθηκε πρόσφατα), η οποία εκτόξευσε τις μηνιαίες αποδοχές του από τις 7.374 ευρώ στις 13.417 ευρώ, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών των ΕΛΤΑ. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, ο μηνιαίος μισθός του έλληνα Πρωθυπουργού ανέρχεται στο ποσό των 6.203,08 €.

Το οξύμωρο είναι πως ο κ. Σκλήκας, λίγο προτού παραιτηθεί, προειδοποιούσε πως «εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, θα τεθεί σε κίνδυνο η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους».

Οργιο σπατάλης

Πάντως, το όργιο σπατάλης στα ΕΛΤΑ, τα οποία αντιμετωπίζουν και πάλι κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας, ήταν σε γνώση και του Υπερταμείου. Οπως μαρτυρούν οι οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΤΑ για τη χρήση του 2024, που δημοσιεύτηκαν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2025, το 2024 δόθηκαν συνολικά 481.000 ευρώ για μισθούς και bonus των στελεχών, έναντι των 366.000 ευρώ το 2023. Δηλαδή, τα επτά ανώτατα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης αποφάσισαν για τους εαυτούς τους μία αύξηση της τάξεως των 115.000 ευρώ!

Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη αύξηση μισθών στα διευθυντικά στελέχη των ΕΛΤΑ μέσα στα τελευταία δύο χρόνια (!) και μάλιστα σε μία περίοδο που η εταιρεία προσπαθούσε ακόμα να επιτύχει την εξυγίανσή της, ακολουθώντας – υποτίθεται – συγκεκριμένο σχέδιο μετασχηματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ, την περίοδο 2020 – 2021, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από τη θέση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχε εγκρίνει τη χρηματοδότησή τους με το ποσό των 280 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ετσι, σήμερα, από τη θέση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βρίσκεται και πάλι μπροστά του το ίδιο πρόβλημα. Επιπλέον, καλείται να διαχειριστεί ξανά τα προβλήματα οικονομικής διαχείρισης των ΕΛΤΑ, μεταξύ των οποίων πλέον και οι προτεινόμενες «προκλητικές» αναπροσαρμογές των βασικών αμοιβών των επτά γενικών διευθυντών των ΕΛΤΑ.

Με βάση τις εισηγήσεις προς τη ΓΣ, τις οποίες αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας του ανώτατου team management (χωρίς τις αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου) προβλέπεται να εκτοξευθεί από τα 390.684 ευρώ στα 750.000 ευρώ! Θα αυξηθεί δηλαδή κατά 359.316 ευρώ!

Πέραν των αυξήσεων σε χρήμα, προτείνονται και πρόσθετες παροχές που «μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εταιρικό αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων κίνησης, εταιρική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, συσκευή και φορητό υπολογιστή».

Οπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη εισήγηση, «στόχος είναι η δημιουργία ενός διαφανούς, δίκαιου και ανταγωνιστικού συστήματος αμοιβών που θα ενισχύσει την προσέλκυση, παρακίνηση και διατήρηση στελεχών υψηλής αξίας, τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία του στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας των ΕΛΤΑ».

Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

