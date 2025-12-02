newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πόσο πιθανό είναι να «σκάσει» μια παγκόσμια φούσκα στα ακίνητα; – Κινδυνεύει η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

Πόσο πιθανό είναι να «σκάσει» μια παγκόσμια φούσκα στα ακίνητα; – Κινδυνεύει η Ελλάδα;

Είναι απίθανο, σύμφωνα με έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS, αλλά ορισμένες αγορές είναι πιο ευάλωτες από άλλες σε ό,τι αφορά στα ακίνητα

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Παρά τους φόβους για «φούσκες» αποτίμησης που αναδύονται στη Wall Street και στην αγορά ακινήτων, οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν ήρεμοι, τουλάχιστον σύμφωνα με μια νέα έκθεση της UBS, της ελβετικής τράπεζας και επενδυτικής εταιρείας, η οποία κατέληξε πως το να ξεσπάσει ξανά λόγω «φούσκας» μια κρίση στα ακίνητα – όπως έγινε το 2007, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ και συμπαρασύροντας τον πλανήτη – φαίνεται απίθανη, εκτός ίσως από μερικές αγορές με υπερβολική αύξηση τιμών.

Οι φούσκες των κατοικιών σχηματίζονται συνήθως όταν οι τιμές εκτινάσσονται σε μη βιώσιμα ύψη λόγω διαφημιστικής εκστρατείας και κερδοσκοπίας και όχι πραγματικών οικονομικών συνθηκών. Ενώ οι φούσκες μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν μέχρι να σκάσουν, η έκθεση της UBS εξετάζει τις συνθήκες σε 21 μεγάλες παγκόσμιες αγορές και χρησιμοποιεί γνωστούς δείκτες για την αξιολόγηση του κινδύνου τους.

Αυτές περιλαμβάνουν τις τιμές κατοικιών και ενοικίων, που ξεπερνούν αυτό που μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα τοπικά εισοδήματα, ανεύθυνες πρακτικές δανεισμού και υπερβολική κατασκευαστική δραστηριότητα.

Οι τιμές των κατοικιών παγκοσμίως (προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό) παρέμειναν σταθερές το περασμένο έτος, ενώ η έλλειψη νέων κατασκευών θα διατηρήσει την προσφορά χαμηλή και σταθερή, δημιουργώντας σταθερές επενδυτικές αγορές. Αυτά είναι καλά σημάδια για να αποτρέψετε μια φούσκα, σχολιάζουν οι New York Times σε ανάλυσή τ0υς – αν και είναι καλύτερα νέα για τους ιδιοκτήτες σπιτιού, που θέλουν μια σταθερή επένδυση, παρά για τους αγοραστές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά.

Για παράδειγμα, το Σαν Φρανσίσκο και η Νέα Υόρκη είναι διαβόητα δαπανηρές πόλεις για να αγοράσεις ακίνητα, ωστόσο οι αγορές τους δεν φαίνονται προς το παρόν υπερβολικά αυξημένες. Πρώτον, οι τιμές έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται σε βάση προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό. Δεύτερον, εντολές για επιστροφή στο γραφείο μετά την τηλεργασία της πανδημίας από νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες χρηματοδότησης έχουν κρατήσει εργαζόμενους με υψηλές αποδοχές ριζωμένους στις παράκτιες πόλεις. Αυτό θα διατηρήσει τη ζήτηση για στέγαση ισχυρή, και αυτοί οι καλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι μπορούν να χειριστούν το κόστος.

Σε διεθνές επίπεδο, το Παρίσι και το Λονδίνο διατρέχουν επίσης χαμηλό κίνδυνο. Οι τιμές έχουν αρχίσει να πέφτουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά η έλλειψη νέων κατασκευών θα διατηρήσει την προσφορά σε χαμηλά επίπεδα, εμποδίζοντας την κατάρρευση.

Ποιες πόλεις κινδυνεύουν λοιπόν; Για αρχή, εκείνες όπου οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 25% τα τελευταία πέντε χρόνια. Κορυφαίο παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Μαϊάμι, το οποίο (μαζί με τη Φλόριντα γενικότερα) ήταν το επίκεντρο της Μεγάλης Ύφεσης του 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η αναλογία τιμής προς ενοικίαση στο Μαϊάμι – μια μέτρηση που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του κόστους αγοράς έναντι ενοικίασης – έχει ξεπεράσει τα μέγιστα επίπεδα κόστους από το 2006, που σημαίνει ότι το κόστος αγοράς είναι χαμηλότερο από το μήνα.

Αυτό δείχνει ότι τα σπίτια προς πώληση είναι υπερβολικά υπερτιμημένα, γεγονός που θα μπορούσε να επισπεύσει μια κατάρρευση στα ακίνητα. Επιπλέον, η αγορά του Μαϊάμι καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από επενδυτές, οι οποίοι συνήθως κυνηγούν γρήγορα κέρδη που μπορούν να διογκώσουν τις τιμές και να οδηγήσουν σε πτώση της αξίας.

Θα σκάσει η φούσκα;

Ο παγκόσμιος δείκτης φούσκας ακινήτων της UBS για το 2025 διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος να σκάσει μια φούσκα ακινήτων είναι υψηλός μόνο σε λίγες από τις 21 μεγάλες διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, υψηλού ρίσκου πόλεις στα ακίνητα θεωρούνται το Μιάμι, το Τόκιο και η Ζυρίχη, ενώ αυξημένου κινδύνου το Λος Άντζελες, το Ντουμπάι, το Άμστερνταμ και η Γενεύη.

Στις πόλεις μέτριου κινδύνου κατατάσσονται το Τορόντο, το Σίδνεϊ, η Μαδρίτη, η Φρανκφούρτη, το Βανκούβερ, το Μόναχο και η Σιγκαπούρη.

Χαμηλού ρίσκου πόλεις στο να σκάσει μια φούσκα ακινήτων είναι το Χονγκ Κονγκ, το Λονδίνο, το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Μιλάνο και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας.

Κινδυνεύει η Ελλάδα;

Για την Ελλάδα, ο δείκτης UBS δεν παρέχει ειδικά στοιχεία. Ωστόσο, τα ευρήματα για τις πόλεις της ευρωζώνης προσφέρουν έμμεσες γνώσεις. Η Αθήνα, όπου οι ελλείψεις προσφοράς και το υψηλό κόστος δανεισμού διαμορφώνουν την αγορά, μοιράζεται ορισμένα χαρακτηριστικά με πρωτεύουσες της Νότιας Ευρώπης όπως η Μαδρίτη και το Μιλάνο, αν και χωρίς το ίδιο επίπεδο αστάθειας.

Τα επίμονα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων στην ευρωζώνη περιορίζουν την πρόσβαση στην ιδιοκτησία σπιτιού, αλλά μια ταχύτερη από την αναμενόμενη χαλάρωση των επιτοκίων θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τη ζήτηση. Εν τω μεταξύ, η όρεξη των ξένων για ελληνικά ακίνητα, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, συνδέει τις τάσεις στέγασης της χώρας με τις ίδιες παγκόσμιες δυνάμεις που περιγράφει η UBS.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

O Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (3/12) στο «Σοφία Μπεφόν».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Έβερτον για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Η Μπράτβαγκ και η Μος έπαιξαν με «έπαθλο» για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης να κάνει κάτι... επικό προκειμένου να «χαλάσει» το μυαλό ενός αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο